Fusion包裝蔬菜被指未貼保質期　官：冷凍不等於不新鮮　裁罪脫

百佳旗下超市Fusion元朗錦繡花園分店，被顧客投訴在放於冷凍部的包裝蔬菜，沒有標示保質期，超市因而遭票控。超市的代表卻指，新鮮蔬菜是毋須貼上標籤，否認指控，案件鬧上法庭後成了一場「冷凍」與「新鮮」的爭論，裁判官引述牛津字典解釋冷凍定義，並認為若視冷凍就等如不新鮮，可成很荒謬情況，他今(23日)在粉嶺法院，裁定相關條例未足以將超市定罪，裁定超市罪名不成立。

有市民投訴在元朗錦繡花園的Fusion分店出售的羽衣甘藍及一包大蒜未有貼上保質期標籤。（資料圖片）

被告指涉案食物屬新鮮蔬菜

被告百佳超級市場（香港），被票控一項「預先包裝食物未有適當地加上標籤」。

傳票內容指，有市民於去年12月9日下午1時許，發現被告旗下於元朗錦繡花園的Fusion分店，在出售一包羽衣甘藍及一包大蒜時，未有按照《食物及藥物（成份組合及標籤）規例》附表3第4項所訂明的方式，在該兩貨品的包裝上註明保質期。被告否認指控，並指控罪指的食物為新鮮蔬菜，毋須按規例貼標籤。

冷凍解溫差大的存放地方

裁判官陳炳宙今就案件作裁決時，引用牛津字典中對「冷凍」（chill）的解釋，指這字辭的定義，是把食物存放於與室溫差距很大、但又未致於冰點的地方。而根據《市政條例》，「新鮮」在野味及肉類而言，是指藉冷凍方式加以防腐。雖蔬菜未有包括在條例內，但如不是人工防腐，「冷凍蔬菜」也應被視為「新鮮蔬菜」。

以歐洲空運生蠔作例

控方爭辯的立場所指，「冷凍」不等於「新鮮」，但陳官認為這說法會出現荒誕情況：如天文台發出寒冷天氣警告，室外氣溫只有1度、室溫4度、凍櫃有6度，將蔬菜放在凍櫃就是違法。他又引用兩個例子，由澳洲運送的車厘子及歐洲運送的生蠔，期間亦需冷凍才抵達香港，但市民享用時仍感新鮮，證明冷凍及新鮮並非互相排斥，故判百佳罪名不成立。

辯方獲批訟費

辯方提出訟費申請遭控方拒絕，陳官反問控方：「你檢控之前唔係應該睇清楚法例？」他考慮辯方沒有自招嫌疑及非技術性脫罪，批准其訟費申請。

案件編號：FLS4337/2019