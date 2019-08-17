【逃犯條例】教協遊行逾2萬老師雷暴下表達訴求：唔准打我學生！

香港教育專業人員協會（教協）於今日（17日）發起以「守護下一代，為良知發聲」為主題的教育界遊行集會。大會約在上午11時半從遮打花園出發，到達禮賓府後和平散去，及後宣布遊行人數超過2萬2千人。

早前全國政協副主席、首任特首董建華承認擔任特首期間推行通識教育失敗，是年輕人「出問題」的重要原因。今天有教師出席遊行時手持「通識科沒有煽動學生」的標語。

集會於早上11時在遮打花園開始，在11時前參加的人潮已擠滿整個場地，部份參加者滯留在中環地鐵站。參加者除了響應大會呼籲穿上黑衣，亦手持各種標語紙牌，包括「守護良知，守護下一代」、「通識科沒有煽動學生」、「停止警暴，回應訴求」、「保護學生，教師同行」等等，亦有人沿途高叫「唔准打我學生！」。

除了老師，亦有少量學生出席，向遊行人士致歉「令你們擔心」。一位即將升將升讀中四的李同學頂著大雨，手持一張手寫的語句向出席老致謝，紙上寫著：「我答應你，我會以我的能力和知識，為香城盡一分綿力，多謝你今天走出來。」

大會表示，教師是以教育下一代作為天職，他們傳道授業，不求學生飛黃騰達，只望學生謹守良知，懂得分辨是非黑白。過往，他們為香港重視民主、自由、法治、人權等基本核心價值而感到驕傲，但近年眼見香港不斷倒退，甚至是非不分，制度崩壞而感到失望。今次大會希望以教師的身分站出來，以和平、非暴力的方式表達訴求，除了守護年輕人，更希望守護香港的未來。也希望讓年輕人知道他們並不孤單。並促請特區政府的高官，包括行政長官林鄭月娥，找回自己的良知，回應市民的五大訴求，停止對市民的濫暴行為，不要讓香港繼續淪喪。

臨近11時半起步時，現場開始下起滂沱大雨，不時伴隨嚇人的雷聲，但仍無損參加者的士氣，隊伍沿花園道走到禮賓府後和平散去。