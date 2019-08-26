【跨部門記者會】張建宗冀建互信　李家超：無向內地交港人資料

政府修訂《逃犯條例》引發連串風波，剛過去周六及日有市民發起遊行集會，最終再演變成警民衝突，警方除了首次出動水炮車，還射出反修例示威以來第一發實彈，驅散示威者。 政務司司長張建宗在今日（26日）聯同保安局局長李家超、運輸及房屋局局長陳帆、創新及科技局局長楊偉雄和民政事務局局長劉江華舉行跨部門記者會。張建宗指，政府會聽取市民聲音及尋找出路，希望建立互相諒解及信任。

昨晚警員與示威者爆發激烈衝突，數十示威者以長棍等追打警員，混亂間有數名警員拔槍指向示威者及記者。（資料圖片 / 李澤彤攝）

張建宗表示，看到過去兩日的電視畫面，感到悲傷及憂慮，反問法治平和地方為何變成這樣。昨日有多間荃灣商鋪、紅磡海底隧道收費設施等受到嚴重破壞，他批評示威者暴力行為不斷升級，破壞社會安寧行為令人髮指。他又指，警方以容忍態度處理示威場面，有需要時才使用適當武力，並指政府已提出對話平台，聽取市民聲音及尋找出路，希望建立互相諒解及信任。

李家超：激進示威者暴力行為已到極危險程度

李家超嚴厲譴責暴行，強調暴力人士除了群體襲擊不同意見人士及車輛，又使用燃燒彈、長鐵通、磚頭等攻擊警員，激進示威者暴力行為已升級到極度危險程度，有極度暴力傾向及任意妄為，強調任何人合理化及默許有關行為，會變成認同、鼓勵暴力。

李家超：警方克制 做法合理

至於警方武力手段升級，外界指或阻礙政府與社會對話，李家超認為暴力升級是示威者，過去兩日更升級到一個「危險程度」，但警員面對困難仍勇敢地確守崗位，昨晚拔槍只是發出警告，開槍是因人身安全受到嚴重威脅，強調警方一向克制，一直使用非致命武器，認為昨晚做法合法合理。他又指，警方昨日出動水炮車是避免與示威者有肢體衝突，若示威者聽從勸籲及警告，警方不會使用武力，重申警方面對違法行為必須按法律要求維持治安。

李家超補充指，昨晚超過100個示威者襲擊約10個警務人員，情況十分嚴峻，後退也受到襲擊，故必須採取適當措施確保人身安全，在危急情況下採取適當行為，希望公眾不要只看當刻情況，也要考慮為何發生及若不採取可能受到的威脅。

被問及有港人在過關時被檢查手機，李家超表示不會干涉內地執法，港府也會按香港法律做事，並指入境處設求助小隊協助港人，並按求助人意願提供支援性工作，又指與外地設合作機制提供協助。他重申，不會把港人資料提交內地，在與內地通報機制下，容許提交涉及在香港被起訴、拘捕等內地居民資料。

+ 5 + 4 + 3

張建宗重申，修例工作已全面停下，當局亦作出「好有誠意及實質回應」，又指監警會已進行全面工作及邀請五位對警隊操作熟悉專家重組事實，強調港府極度重視有效施政，期望以對話取代對立。

張建宗：以謙卑態度走入群眾

被問及政府如何與年輕市民對話，張建宗稱已提出對話平台，例如周六分享會上集思廣益，又指將來一定要與青年對話，計劃落區、以謙卑態度走入群眾。張建宗表示，溝通大門永遠門常開，絕對樂意與不同政見人士溝通，重申政府會「好似海綿般」吸取意見，重申修例已畫上完整句號。

劉江華則指，每次和平遊行後均演變成激進暴力事件，且有暴力日漸升級情況，有市民感到非常憂慮，更有街坊看見九龍灣燈柱被破壞，質問與修例工作有何關係，希望盡快停止暴力行為。

昨晚「荃葵青大遊行」結束後再上演警民衝突，警方新購入的水炮車傍晚在荃灣首度出動，並兩度射水柱。其後雙方在大陂坡一帶激烈衝突，數十名示威者用竹枝、長棍及疑似鐵通襲擊警員，警員則拔出左輪手槍並開了一槍。警方凌晨時分會見記者時解釋警員當時生命受威脅，形容這是合理武力，「無選擇下最好的選擇」，又形容示威者是「極暴力暴徒」。