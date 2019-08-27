團體倡葵涌辦社區墟市賣乾貨　葵聯、葵翠邨居民可受惠

過去有機構在深水埗試辦了兩次墟市，近期再有團體倡議試行葵聯邨墟市及葵翠邨墟市計劃，期望能透過墟市關顧區內不同群體的需要、重建社區聯繫及發展多元經濟。計劃的主要對象群體是區內低收入人士、家庭婦女、少數族裔等。葵翠墟市計劃及葵聯墟市計劃分別於今年12月、明年1月推行，各設1天短期試驗。兩個墟市首階段均嘗試提供20至25個乾貨攤檔，於下午2時至6時擺賣。

香港聖公會麥理浩夫人中心倡議試行葵聯邨墟市及葵翠邨墟市計劃。（圖為東涌墟市）（資料圖片／余睿菁攝）

根據食物環境衞生署提交予葵青區議會文件，聖公會麥理浩夫人中心倡議於葵聯邨社區公園舉辦「葵聯邨墟市試行計劃」，及於葵翠邨羽毛球場及綠翠樓對出空地舉辦「葵翠邨墟市試行計劃」的建議書。機構舉辦墟市的目標為關顧區內不同群體的社區生活和生產消費需要、重建社區聯繫及發展多元經濟。直接受惠對象包括區內低收入人士、家庭婦女、少數族裔、長者、青少年、手工藝者及一眾葵青區居民。

聖公會麥理浩夫人中心建議於今年12月14日在葵翠邨羽毛球場及綠翠樓對出空地舉辦「葵翠聖誕墟市」，並於明年1月18日在葵聯邨社區公園舉辦「葵聯墟市」作短期試驗。兩個墟市首階段均提供20至25攤檔，每檔面積2米乘2米。攤檔的貨品種類均限制為乾貨，例如二手衣服、手作環保產品、手工藝品等等。葵聯墟市亦將設有漂書攤位供市民以書換書。初步計劃攤檔擺賣時間為下午2時至6時。機構預期屆時會有大約25位檔販及200位參加者。

邨內居民並售賣手作產品人士可優先申請檔位，其他葵青區居民其後亦可報名申請。

由於兩個墟市的舉辦場地本身為休閒用地，故機構相信墟市不會對居民構成影響。曾有團體於2017年9月於葵聯邨作墟市意向調查，超過九成受訪者同意於邨內舉辦社區墟市活動，超過九成半受訪者認為社區墟市能增加消費選擇。