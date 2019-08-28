教育局要求陳白沙中學修訂「校本英文班」名稱　校方：無收到要求

位於南區的新會商會陳白沙紀念中學，擬在下學年中一班開辦一班「校本英文班」。教育局昨日（27日）回覆時指，初步調查結果顯示，該校以「校本英文班」定名未能準確反映實際情況，已要求校方修訂；並重申教育局正繼續跟進該校初中教學語言安排，會敦促學校遵守有關規定。 該校校長徐榮耀昨日首就事件開腔回應，稱一直與教育局保持溝通，但無收到教育局相關說法；並揚言與教育局溝通中發現局方人員對有關政策有錯誤理解，認為不論學校或教育局亦應以時任教育局局長孫明揚2010年的《營造語境實現願景：微調中學教學語言》文本為依歸。他重申自己「完全跟足指引」，該校過去及新學年並無將補課或課外活動計入總課時下，亦沒超出全級總課時25%的要求。

新會商會陳白沙紀念中學，擬在下學年中一班開辦一班「校本英文班」遭教育局調查，事隔一個月多，教育局得出初步調查結果，認為該校以「校本英文班」定名未能準確反映實際情況，促校方修訂。（資料圖片／鄧穎琳攝）

教育局：不應以名稱籠統地表述

微調中學教學語言安排下，學校可據校本情況、學生及教師能力等，以6年為一周期，訂定適合該校初中生的教學語言安排，以提升學生英語水平、確保學習效能。惟按教育局規定，不論學校選擇「化時為科」，以英語教授不多於兩科非語文科，還是在課堂上實施「英語延展教學活動」等，即整體以英語教學時間不能超過全級總課時（扣除英文科課時）的25%。

教育局回覆中表明，為讓家長及公眾清楚知悉學校安排，學校須詳細說明施教模式的原則和目的，不應以名稱籠統地表述，以免產生誤會；並明言新會商會陳白沙紀念中學以「校本英文班」定名，未能準確反映實際情況，教育局已要求校方作出相關修訂。

陳白沙校長：教育局人員曾錯誤理解微調政策

新會商會陳白沙紀念中學校長徐榮耀昨日（27日）以電話回覆《香港01》時，表示校方一直與教育局保持溝通，但沒收到教育局相關要求；更稱就事件與教育局溝通時，發現有教育局人員曾錯誤理解相關政策的要求，認為不論學校或教育局，均應以時任教育局局長孫明揚2010年的《營造語境實現願景：微調中學教學語言》文本作為依歸。

徐榮耀重申，自己「完全跟足指引，做法合法」，強調不計算課外活動及補課下，該校「化時為科」及英語延展教學活動的課時，合共不超全級總課時25%的要求。他更指，該校法團校董會曾主動去信教育局，邀請教育局到校溝通，惟教育局至今未答允要求。

《香港01》早前獲得相信屬該校的2018/19書單，顯示校方要求中一甲班學生購入英文版的數學、地理及科學課本及作業。徐榮耀解釋，該校是希望在不同科目加強英文元素，強調有提供中文筆記，而校方考慮因材施教、照顧學生學習差異後，不同班別會有不同配套，故會出現「有啲班多啲少啲（英文）」的情況；傳媒關注事件後，校方已透過內部途徑與家長解釋及溝通，並向家長轉發了上周六（24日）於《信報》報章刊登、以該校法團校董會、家教會主席及家長委員名義發出的全版「嚴正聲明」。

有關聲明中，該校稱因應學生英語能力，其中一班的地理科考核有同時提供中、英文試卷。有就讀陳白沙中學的學生向《香港01》表示，地理老師的確會在期末試提供中文考題供同學參考，方便同學理解題目，但只有以英文作答的才計分，而提供中文卷的做法並不適用於測驗。該學生直言，班中大多同學英文水平一般，「同學好多識題目答案，但串唔出個英文生字。」

全級頭三名都讀B班，用英文讀真係唔太可行，之前聽聞學校準備全校英文教學，可以話係無咩可能，未必做到，只是A班英文班同學，都因為用英文學而不合格......對整體學生而言，用中文教比較好，不如唔好開英文班！ 不願透露姓名但曾出示聲明以核實身份的陳白沙紀念中學學生

徐榮耀拒就地理科細節回應，只重申會照顧學生學習差異，強調同學須經評估才可入讀「英文班」，而學生亦可自選是否加入英文班。

教育局指，微調安排下，如學校表明以英語作為某一非語文科目的教學語言，教授該科的課堂語言、基本教科書、課業習作及學生評估均應以英語為主，母語授課課程亦然；而教育局正繼續與該校跟進其初中教學語言的安排，並敦促學校遵守有關規定。

新會商會陳白沙紀念中學上周六（24日）以法團校董會及家教會主席及家長委員名義，在《信報》刊登全版的「嚴正聲明」。（鄧穎琳攝）

雷其昌：語文微調政策實施已久 教育局應檢視調整



當年有份推動語言微調政策、曾在自己任教中學做「實驗」的退休資深校長雷其昌直言，當年為助學生改善英文水平、增加入讀大學機會，曾在校實行「特別措施」，增加部分班別的英文教學部分。教師工作量會因而增加，而當年其經驗可證，讓本來英語水平較佳的學生增加英語學習，有助提升英語水平，且成效顯著。



在教育局現行政策下，若學校獲派中一新生中屬「前列40%」的學生人數達85%，學校「教師能力」及「支援措施」要求又符合要求，可在有關班別校本自決非語文科目的教學語言。考慮到語文微調自2010/11學年實施至今近十年，雷其昌建議教育局檢視政策並作相應調整，將25%轉為軟指標，例如學校錄取的中一新生中，「前列40%」的學生人數未足、但接近85%，教育局可為學校提供彈性，容許學校在個別班別的非語文科目實行英語授課，同時定期檢視開辦英文班中學之教學效能，確保校方做法有助提升學生英語水平。