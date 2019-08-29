【逃犯條例】中學生聯盟發起9月3日罷課　料4000學生參加

反對政府修訂《逃犯條例》激發示威浪潮，中學及大學學界均正籌備於下周開學日發起罷課，其中10間大專院校學生會計劃9月2日發起為期兩周的「罷課不罷學」活動，並計劃在中文大學百萬大道集會。 香港中學生罷課聯盟今日（29日）舉行記者會，宣布多個中學生組織的罷課活動安排。他們稱於下周二（3日）發起罷課，現時估計有超過90間中學的學生參加，約有3000至4000人。他們又計劃於9月1日在添馬公園發起中學生集會，現正申請不反對通知書。

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由學生動源、青年前線、學生抗爭力量及多個學生關注組所組成的香港中學生罷課聯盟，今日指已集合超過90間中學的學生的支持。他們稱，為回應社會發起的罷工行動，決定將於下周二（3日）發起中學罷課，並將設立街站向學生及公眾解釋罷課原因。

促政府9月13日前回應

聯盟指出，會與大專學界及專業團體合作，為參與罷課的學生提供情緒及法律支援，亦已聯絡義教組織為學生提供義教活動。他們稱正籌備於9月1日在添馬公園舉行中學生集會，現時正申請不反對通知書，並呼籲參與學生在其餘日子自行選擇適合自己的罷課活動，聯盟則主要提供支援給予參與罷課的學生。他們要求政府於9月13日前回覆訴求，否則行動或會升級。

大專學界共10間院校的學生會，早前宣布將於9月2日至13日聯合發起「罷課不罷學」行動，要求行政長官林鄭月娥在9月13日下午8時前，回應香港人的「五大訴求」。罷課期間將於校內外舉行公民講堂等活動，包括邀請港大法律系副教授戴耀廷及港大政治及行政學系教授陳祖為講課，並計劃邀請罷課的中學生於9月2日參加於中大百萬大道舉行的罷課集會。