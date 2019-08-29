【逃犯條例】楊潤雄：教育界普遍反對罷課　呼籲給予空間學校處理

中學與大專學界正發動下周二起罷課，教育局局長楊潤雄今日向全港家長發信，呼籲家長避免子女參與危險或違法活動，亦要勸喻子女不要參與罷課。對於有建制派組織反對罷課，楊潤雄傍晚在跨部門記者會上表示，教育界普遍反對罷課，有信心學校與局方立場一致，呼籲不同派別人士給予空間學校處理。他又重申，現未有評估罷課情況，至於會否懲處罷課學生，則交由學校按校本政策決定，相信學校以訓輔為主，不是懲罰學生。

教育局局長楊潤雄稱，教育界普遍反對罷課，有信心學校與局方立場一致，呼籲不同派別人士給予空間學校處理。（張浩維攝）

民建聯今日（29日）舉行記者會反對罷課，反對將政治帶入校園，並建議局方設立支援熱線，讓學校、家長和公眾匯報校園欺凌情況，局方可作即時回應。

楊潤雄在會上表示，未知悉有建制派議員會向學校發信詢問罷課情況及到校視察等行動，不適宜給予意見，但他指，教育界普遍反對罷課，有信心學校與局方就罷課立場一致，呼籲不同派別人士給予學校空間處理問題。

懲處罷課學生？ 楊潤雄：由學校處理​

楊潤雄指，現時沒有估計罷課情況，上周已向學校發出開學指引應對，暫時學界稱指引有幫助。被問到曾否與學校就罷課作出溝通，楊潤雄表示，現時聽到有部份學生稱會罷課，但未聽到學校會發起罷課。

他指，因應學生以不同理由缺席，學校可按校本政策，以既定程序處理。至於局方會否懲處罷課學生，楊重申，會交由學校處理，相信學校以訓輔為主，強調學校不是罰學生，而是幫助他們理解行為有何不對。若有學生因反修例風波而被處分或踢出校，他指學校可就教學及學生行為問題作專業決定，家長若有需要可向教育局求助。

對於有指，發起罷課是向政府施壓，楊潤雄認為，社會有問題需要整個社會解決，教育局致力希望保持學校平靜，是希望未成年青年人可免受社會爭拗影響，有喘息空間、可在安靜環境下學習，強調有關做法不等於已解決社會問題。