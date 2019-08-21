【包圍太古站】男子被圍暈倒　急救員路過相救：不問政見只問生命

該男子突然感到不適，隨後面色發白，在港鐵人員攙扶下癱坐地上。其間，一名身穿黑色衫的市民，見狀上前協助急救，並以器材協助不適男子呼吸。救護員約於11時21分到場，3分鐘後將男子帶離車站並送上救護車，男子離開時清醒並能回答救護員的提問。

港鐵太古站控制室昨日（20日）晚上，再次被過百名市民包圍，要求港鐵就8月11日晚警方進入站內、並施放催淚煙等事宜的調查及進度作交代。至昨晚10時許，一名身穿恤衫的男子，疑因向在場群眾拍照而遭圍堵及指罵。

關卓明(右)向暈倒男子施救。(香港電台直播影像截圖)

據悉，該名出手相助的市民，是香港電動車協會會長關卓明。關隨後向《香港01》表示，他家住太古，事發時正好乘車回家路過包圍現場，他駐足了一會，未幾即發生有人暈倒事件。

由於他曾為童軍救護服務隊隊員，亦為合資格急救人員，故他立即上前，並在場向人群大叫「有急救人員，唔該借借!」他指，當時已有兩名港鐵職員攙扶事主。他立即為事主作初步檢查，發現他已暈倒，失去意識，他立即叫港鐵職員取來急救用品，包括使用BVM(膠囊及面罩復蘇器)協助事主呼吸。

由於檢查後他仍有呼吸脈搏，故毋須使用AED。大約1分鐘後事主恢復知覺，但卻突然抽搐，事主的手更打中關的下體兩次：「好在條褲夠厚，無事」。經初步急救後，事主身體開始恢復正常，他一直為事主供氣，直到消防處救護員到場接手，將事主送走。

他憶述，事發時有人在他身後「指指點點」，亦有人稱傷者拍攝在場人士的大頭相云云：「真是是假我唔評論」。而他直言，重點是作為一個急救人員，中立處事是第一要點：「救人不問政見只問生命!」縱然再次路過遇到同類事件，仍然會出手救人。

此外，他又呼籲其他義務急救員，在衝突場面時，記得處事時要保持中立：「我地係去救人，千祈唔好著住件急救背心衝埋一份，咁樣會令其他急救人員，陷入不必要的危險!」他寄語所有急救員：「勿忘初心!」