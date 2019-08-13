【逃犯條例】站內施放催淚彈　市民號召到葵芳站　促港鐵投訴警方

8月11日警民衝突中，港鐵站內爆發連場警民衝突，有防暴警察在葵芳站內施發催淚彈，另外有速龍小隊衝入太古站內，近距離向示威者射胡椒彈，引起公眾不滿。昨晚（12日）逾百市民包圍太古港鐵站車站控制室，要求站長回應會否「譴責警方」，更有市民通宵留守；而今晚就有市民及區議員號召，包圍葵芳港鐵站控制室，要求港鐵加強清潔及交代當晚衝突事件，並投訴警方行動。

發起到葵芳站 要求港鐵投訴警察

繼包圍太古站控制室後，再有市民就「811衝突」自發行動，於今晚包圍葵芳港鐵站，要求港鐵回應。葵青區議員周偉雄表示，泛民區議員原約定港鐵職員於今日下午4時半會面，要求對方加強清潔葵芳站以及向警察投訴科投訴警方當晚行動。而他留意到有市民在不同群組內自發行動，於今晚10時到葵芳站要求港鐵回應當晚事件，因此他們決定集合行動。

昨晚逾百市民包圍港鐵太古站控制室。（資料圖片）

如無回應或留守

昨晚包圍太古行動中，有人通宵留守，周偉雄表示，若然港鐵沒有合理回應，今晚他們或考慮留守。「如果港鐵咁多個鐘都冇準備，市民都係唔滿意，留守都唔係冇機會，但都要睇返大隊，大家覺得留守，我地都會留守。」周偉雄說。

周偉雄表示，葵芳站內至今仍有殘留催淚氣體氣味。(王潔恩攝)

質疑關站引發更多衝突

警方在葵芳港鐵站內發射催淚彈的行動備受公眾質疑，周偉雄認為，前線港鐵職員反應不及也不能被責怪，問題出於港鐵的判斷和事後跟進態度。周偉雄質疑，港鐵當晚決定關閉葵芳站，不讓市民及示威者由葵芳站離開疏散，也導致及後示威者與警方在葵芳站外的對峙及衝突情況，實屬判斷錯誤。

8月11日晚警員在葵芳站內發射催淚彈，港鐵站隨即宣佈列車不停葵芳站，警員撤退後，示威者也步出葵芳站，其後港鐵將葵芳站關門。(資料圖片/ 王潔恩攝)

周呼籲市民戴口罩到場 促港鐵投訴警方行動

周偉雄呼籲，今晚到場的市民須戴上口罩，以免吸入催淚氣體。他解釋，這兩天到葵芳站，仍然會嗅到殘留的催淚彈味道。他補充，得悉港鐵已安排加派人手清潔，但他認為若要市民恢復對港鐵的信心，港鐵必須清楚解釋及交代當晚發生的事，以及向警察投訴課及監警會作出投訴，「港鐵至今仍然冇對警方行動表示遺憾或者作出譴責。」