【學界罷課】9.2愛丁堡廣場反修例罷課集會　警發不反對通知書

《逃犯條例》修訂風波由6月蔓延至9月新學年，香港眾志及其他組織「中學生罷課籌備平台」發起於9月2日開學日罷課集會，呼籲九龍、港島中學生到中環愛丁堡廣場集會。該公眾集會今日（29日）已獲警方發出不反對通知書，批准在上午8時至下午11時59分，在愛丁堡廣場西面行人路近郵政總局舉行「反送中罷課」集會，預計500人出席。

根據警方不反對通知書，這場「反送中罷課」集會批准在上午8時至下午11時59分、於中環愛丁堡廣場西面行人路近郵政總局舉行。香港眾志早前表示，新界區學生可到中大百萬大道參與由10間大學學生會號召的罷課集會。

需安排至少30名糾察員

不反對通知書列明，主辦團體需安排至少30名糾察員，在整個公眾集會期間提供協助；並需向公眾集會人士傳遞訊息或作出呼籲，以確保整個公眾集會進行期間均維持良好秩序，不會引起公共秩序混亂，協助警方呼籲在場人士不應參與任何違法行為，並於活動結束後，所有參與人士必須和平及有秩序離開及解散。

房屋署聯誼會周六塘海濱辦「喊孩子回家」集會

此外，房屋署退休同事及專業人員聯誼會計劃在本周六（31日）舉行「讓孩子返回課堂，喊孩子回家」公眾集會，亦獲警方發出不反對通知書，批准在下午 3時至6時、於觀塘海濱道近九龍貨倉外之行人路上的空地舉行。