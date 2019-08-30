【學界罷課】香港學生罷課聯盟取消周日添馬公園集會　憂人身安全

反修例示威浪潮下，大專及中學界發起下周開學罷課。香港學生罷課聯盟今日（30日）召開記者，召集人何同學表示，原定周日（9月1日）下午舉辦的添馬公園集會將會取消。他指，考慮到昨日民陣召集人岑子杰及「光復元朗」遊行申請人鍾健平受襲事件等，基於人身安全聯盟決定取消集會。

香港學生罷課聯盟召集人何同學表示，由7月至今已籌備發動開學罷課，聯絡過約230間學校的反修例學生關注組，目前有130學間學生會參與罷課，但現時未有估計參與人數。何指，聯盟提供平台供各區學校學生及組織溝通，目前有七區學校學生參與聯盟，呼籲中學生參與下周一或二起，連續一周罷課，促使政府回應民間五大訴求。

他指，聯盟亦有與眾志等組成的「中學生罷課籌備平台」及大專學界學生組織合作，鼓勵學生響應號召每周一罷課，聯盟在罷課一周後會收集學界意見，再決定是否進行下一步行動，包括發起無限期罷課，或在學校築起人鏈請願。他強調，聯盟不鼓勵學生參與非法活動，例如圍堵馬路等。

何同學表示，據聯盟了解，有參與罷課的學生已聯絡所屬學校溝通，部份學校批准罷課，部份則拖延決定，留待至9月1日才開會商討，質疑校方有意打壓罷課。他續指，有學校亦已發出聲明禁止罷課。

香港眾志秘書長黃之鋒及成員周庭今早突然被捕調查，何指，不少中學生在運動中參與較前位置，對情況感到擔心，「行出少少都驚安全受影響。」不過，何指，聯盟會繼續與港九學校建立分區聯網，發動校內集會或連儂牆等，亦會製作罷課「懶人包」資訊供學生參考。