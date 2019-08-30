【逃犯條例】7月旅客人數下跌4.8%　旅發局：8月上半個月跌三成

過去兩個多月以來，本港市民因反《逃犯條例》而引發多次示威及警民衝突，有指整個暑假檔期的訪港旅客數字受到影響。旅發局於今日（30日）發表7月訪港旅客人次，為519.7萬人次，按年下跌4.8%。其中內地訪港旅客人數下跌5.5%，為416.1萬人次。旅客人數下跌最多的，為南韓旅客，按年下降20.8%，其次為俄羅斯的旅客，下降16.5%，此外，過夜旅客人數為237.8萬人次，較去年下跌5.3%。 旅發局發言人指，現時會密切留意最新情況，並透過旅發局網站、旅客諮詢中心及旅遊熱線通知旅客；又指8月份上半個月訪港旅客數字下跌約3成。局方又引述業界表示，9月及10月的預訂來港數字繼續下調。

連場機場集會最終造成運作癱瘓兩日，被指嚴重影響外國旅客來港信心。（資料圖片）

▼813機場集會衝突▼

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香港旅遊發展局今日（30日）公布今年7月份的訪港旅客數字，錄得519.7萬人次，較去年的546.1萬人次相比，按年下跌4.8%。內地訪港旅客有416.1萬人次；數字中反映，旅客人數下跌最多的，分別為韓國、俄羅斯、澳洲及台灣地區遊客，均錄得雙位數字旅客人數跌幅，平均下跌20.8%、16.5%、11.8%及11.8%不等，而澳門及菲律賓的旅客則有上升，為32.6%及11.7%。

政府擬修訂《逃犯條例》引發本港多區出現連串示威，事件發酵至今，警民關係轉得緊外外，7月份及8月份曾有示威者到機場集會，機管局因安全為由曾暫停運作一日，翌日亦曾停止登機櫃位運作，又有示威者攔截乘客進入禁區，運作癱瘓兩日。有旅遊業界人士曾斥責示威影響本港經濟，禁止任何人非法地及有意圖故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用。

旅發局於今日（30日）發表7月訪港旅客人次，為519.7萬人次，按年下跌4.8%。

旅發局：業界指9、10月續跌

旅發局發言人表示，無論是內地或非內地市場的整體旅客均出現跌幅。旅客數字出現下跌主要集中於7月下半月，令整體7月份數字出現下跌，此外，8月份上半個月訪港旅客數字下跌約3成，並引述業界表示，9月及10月的預訂來港數字繼續下調。

旅發局指，現時會密切留意最新情況，並透過旅發局網站、旅客諮詢中心及旅遊熱線通知旅客，以協助旅客調整在港行程，旅發局會繼續密切留意各個客源市場的情況，並保持高度彈性和靈活策略，從而迅速應對市場的變化。