【罷課罷工】社會風波影響家庭關係　社聯將推出100個活動紓解

撰文：袁澍
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反對政府修訂《逃犯條例》風波持續數月，不少青年人亦參與其中。而明日（2日）將是開學日，雖然教協曾強調中學生罷課並不合適、教聯亦表明反對罷課，中學及大學學界將發起罷課，促請政府回應民間五大訴求。
青年協會業務總監徐小曼今日（1日）出席一個電台節目時表示，機構已收到450餘宗求助個案，當中有青年人因社會風波影響家庭關係，甚至離家出走，機構會加強社區和家庭的聯繫，幫助修補關係。
出席同一節目的香港輔導教師協會副主席何玉芬則表示，學校及教師應為學生提供安全網，保護學生可以安全學習，做學生的守望者；而同場的社聯業務總監黃健偉亦表示，社福界一直十分積極，並將推出100場活動，促進與學生的溝通。
徐小曼表示，青協至今已經收到450餘宗求助個案，不少青年人有情緒困擾，包括睡不著及難以處理情緒，更有青年人因社會風波與家庭決裂。青協表示，將通過提供短期住宿，保證求助者安全；另外並會在社區和家庭開展活動，修補關係。
社聯業務總監黃健偉表示，現時政府在做支援工作時有些畏首畏尾，社福界會積極主動情緒支援。（資料圖片）
香港輔導教師協會副主席何玉芬表示，八月中曾與幾十名教育界人士研究支援教師團隊及學生的方法，希望學校為學生提供安全網，令學生保持盼望，並呼籲學校及教師做學生的守望者。
社聯：政府做支援工作時畏首畏尾
社聯業務總監黃健偉表示，現時政府在做支援工作時有些畏首畏尾，社福界會積極主動情緒支援，在未來亦準備了包括工作坊及講座在內的100場活動，與教師和社工交流，研究教學活動，促進與學生的溝通。他亦鼓勵，教師採用新方法，加強溝通、為學生創造希望。