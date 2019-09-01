【罷課罷工】社會風波影響家庭關係　社聯將推出100個活動紓解

反對政府修訂《逃犯條例》風波持續數月，不少青年人亦參與其中。而明日（2日）將是開學日，雖然教協曾強調中學生罷課並不合適、教聯亦表明反對罷課，中學及大學學界將發起罷課，促請政府回應民間五大訴求。

青年協會業務總監徐小曼今日（1日）出席一個電台節目時表示，機構已收到450餘宗求助個案，當中有青年人因社會風波影響家庭關係，甚至離家出走，機構會加強社區和家庭的聯繫，幫助修補關係。

出席同一節目的香港輔導教師協會副主席何玉芬則表示，學校及教師應為學生提供安全網，保護學生可以安全學習，做學生的守望者；而同場的社聯業務總監黃健偉亦表示，社福界一直十分積極，並將推出100場活動，促進與學生的溝通。