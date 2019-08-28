【逃犯條例】學校啟動「危機應變小組」應對開學後罷課行動

反對《逃犯條例》集會遊行持續近三個月，新學年下周一（2日）開始，學界發動無限期罷課。有中學校長坦言，得悉有學生正考慮罷課，強調不會責備有關學生，會先溝通了解，「學校要保護學生，要令佢哋係安全、信任，我哋作為老師要主動『把脈』明白背後原因」，並指因而取消學生學籍不是教育原意。 青協業務總監徐小曼表示，近月社會運動中，年輕人不同程度的參與，機構近期共收到超過400個個案，不少是一向成續不俗的明年文憑試考生，今個暑假都花在參與活動。

天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文（右一）指，學校亦已啟用「危機應變小組」，希望同學們了解到學校是一個安全、關愛及可信任的空間。（梁鵬威攝）

盼學生了解學校是安全、關愛空間

因反《逃犯條例》而引發的社會運動及矛盾仍然持續，現時仍未看到「出口」。下周一新學期開始，學界發動罷課，令不少學校始有擔心。天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文指，教育界非常關注有關的事態發展，不少老師始主動向同學們了解，學校亦已啟動「危機應變小組」，希望同學們能了解到，學校是一個「安全、關愛及可信任的空間」。

他提到，現時未能確定下周開學後，會否有學生進行罷課，指若有學生最終決定罷課，會先與家長聯絡了解，但認為不適宜責備學生，要讓他們願意溝通、回校，視罷課為公民教育，「我哋都希望佢哋回校，我哋可以知道佢哋安唔安全。」他稱首要了解其原因，「我地都會明白到，有時佢哋想法可能未深思。」

面對現時年輕人的矛盾，他強調要有「空間」，「其實無論你認唔認同，佢其實都想有人聽佢嘅感受。」強調事件發生至今，不論認為誰對誰錯，社會也需要有空間給予年輕人恢復心靈「傷口」。

青協業務總監徐小曼於同一場合提到，機構至今一共處理459宗就近日社會事件引申的求助個案，當中一成屬高危情緒困擾。（梁鵬威攝）

青協收逾400宗求助 一成屬高危情緒困擾

青協業務總監徐小曼於同一場合提到，機構至今一共處理459宗就近日社會事件引申的求助個案，當中一成屬高危情緒困擾，部份個案是有去衝突現場，而非看電視，或是有朋友在事件中受傷而感到憤慨，情緒持續起伏，亦影響他們日常生活及工作，對未來失去希望。當中有情緒困擾年輕人曾向社工說有自我放棄念頭，需要接受急切協助。

近日的社會事件，徐提到部份個案是成績一向不俗的升中六學生，以升讀大學為目標，但在這個文憑試前「最後暑假」，其中一名男生未有留家溫習，大多花在社會運動上，徐引述該男生曾說，他認為「外面咁多人正為香港未來爭取，唔可以只為自己，可以的話也不想留在家中。」

「中學生罷課籌備平台」發起逢周一罷課，學界十分關注。（資料圖片／羅君豪攝）

校長：有學生積極盼「讀好書」 為香港未來打拼

亦有大學三年級的學生本來非常重視學業，同樣會當實習為未來打算，近期卻多次上「前線」參與社會運動，認為「搵唔搵到好工已經唔重要」，又為香港前景感「迷惘」。

不過李建文校長表示，跟同學分享時亦有發現，有學生希望為香港將來打算，希望可「讀好書」當一份可幫助香港未來的工作，可見學生的反不一定負面。