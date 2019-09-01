【逃犯條例】9月暫無地區遊行申請　罷課罷工、不合作成示威焦點

《逃犯條例》修訂引發的政治風波，由6月暑假伊始，一直持續至周一（9月2日）的開學日，而示威者的抗爭模式亦因應開學有所調整，踏入9月，暫時未見有人再申請地區的「光復」式遊行，抗爭活動焦點主要為罷工、罷課和不合作運動。 21個行業的從業員早前聯署跨界別聯合聲明，號召周一周二兩日發起罷工，在金鐘添馬公園的集會已獲發不反對通知書。另外，10間大專院校學生會計劃周一起舉行兩星期「罷課不罷學」行動，下午3點半將於中大百萬大道舉行罷課集會；香港眾志及「中學生罷課籌備平台」則計劃於中環愛丁堡廣場舉行集會。

（網上圖片）

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9月1日起 不合作運動：「無限期」和你飛2.0

有連登網民號召9月1日起「無限期」在機場集會，促請政府回應五大訴求。機管局早前獲批延長臨時禁制令，禁止進入機場客運大樓進行示威集會，限制進入大樓。

周日有大批示威者響應號召到機場進行「交通壓力測試」，其間嘗試堵塞交通以影響機場運作，有部份暴力示威者破壞東涌、青衣機鐵站，又拋雜物入機鐵路軌，令機鐵服務暫停，其後散去。

有連登網民號召9月1日起「和你飛2.0」，無限期在機場集會。（Telegram群組圖片）

9月2日 大專學界「罷課不罷學」集會、「反送中罷課」集會

10間大專院校學生會計劃周一的開學日發起兩星期「罷課不罷學」行動，周一下午3點半將於香港中大百萬大道舉行罷課集會。港大、中大、科大、城大、理大、浸大、嶺大、教大、樹仁及恒大共10間大專院校學生會，要求行政長官林鄭月娥需要在9月13日下午8時前，回應香港人的「五大訴求」。

另外，香港眾志及「中學生罷課籌備平台」周一亦發起罷課集會，根據警方不反對通知書，「反送中罷課」集會批准在上午8時至下午11時59分、於中環愛丁堡廣場西面行人路近郵政總局舉行，預計500人出席。

大專院校學生會於9月2日起發起學界大罷課，計劃當天於中大百萬大道舉行罷課集會。（羅君豪攝）

9月2日及3日 全港三罷集會

全港最少21個行業的從業員早前聯署跨界別聯合聲明，計劃於金鐘添馬公園及尖沙嘴梳士巴利花園發起罷工及集會，要求政府回應民間五大訴求。金鐘添馬公園的集會已獲警方發出不反對通知書，尖沙嘴梳士巴利花園集會則被警方反對。

此外，有網民亦號召周一在港鐵車站發起不合作運動，根據網上資料，遭網民點名的包括荔景、北角、九龍塘站。

據網上圖片可見，9月14日下午4時至9時將舉行一個名為「中學生螢火之荊集會」。（網上圖片）

9月14日 中學生螢火之荊集會

據網上圖片可見，9月14日下午4時至9時將舉行一個名為「中學生螢火之荊集會」，地點位於黃大仙廣場，惟目前仍未有詳細資料。