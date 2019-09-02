【8.31遊行】警方：「陀槍」示威者非喬裝警　常以喬裝打擊罪案

在8月31日的嚴重警民衝突中，包括《香港01》及法新社皆拍攝到一名懷有類似手槍物體的黑衣人投擲氣油彈，惹來外間質疑，該名人士是否當日喬裝執勤的警員。警察公共關係科總警司謝振中今日（2日）在例行記者會中強調，有關指控失實，又稱在喬裝行動中，警員絕對不會進行違法行為。

831遊行示威衝突，法新社記者Anthony WALLACE，於下午在金鐘近灣仔的天橋，拍攝到有人投擲汽油彈，其手持火機，身上有一支有疑似手槍物體。（Anthony WALLACE / 法新社）

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在8月11日晚的銅鑼灣衝突中，警方首次承認派出身穿示威者裝束的「喬裝」警員執勤，拘捕在前線衝擊的激進示威者。而8月31日，一名腰間懷有疑似手槍物體的人士，正投擲汽油彈，惹來外間一度質疑他是否亦是喬裝警。

謝振中表示，當日持汽油彈的黑衣人，腰間的疑似手槍物體不是警方的槍械，指他並非警員，又指警員執勤期間不會使用汽油彈。謝續稱，一旦有人用疑似槍械指向他人，警方會因應當時情況用相應武力制止，否則後果可能不堪設想。

831遊行示威衝突，晚上9點多，維園附近疑有警員喬裝示威者，拘捕一人。事後記者發現，他手持胡椒球槍。上臂有藍色熒光標記。（羅國輝攝）

對於如何能確認，該名手持氣油彈的人士並非喬裝警，警務處助理處長麥展豪說，在喬裝行動中，警員絕對不會進行違法行為，其執法行動只希望維持公眾秩序及安全，故對有關指控「完全不能同意」。

麥展豪補充，上周六（31日）的行動曾派出喬裝警，而喬裝的目的是希望打擊極端暴力人士，而警方過去亦慣常利用喬裝打擊罪案，例如在非法聚賭的情況下，警員會打扮成賭徒。

警務處助理處長麥展豪。（資料圖片／盧翊銘攝）

至於喬裝警員為何能容許配槍，麥展豪說，在喬裝的過程中會給予有關警員裝備，他們會因應行動的性質，採用適當的風險評估，但由於涉及行動細節，故不能詳細交待。