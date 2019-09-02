【警方記者會】警拒評會否促員佐協會撤曱甴論：示威者亦言出挑釁

在反修例示威活動中，有警員以「曱甴」形容示威者及記者，香港警察隊員佐級協會主席林志偉亦曾在公開信中，以「曱甴」形容示威者，外界批評言論過火甚至等同挑釁示威者。警方今日（2日）舉行例行記者會，期間被多次問及會否要求林志偉收回「曱甴論」，但警方只重申「曱甴論」不理想，但又指示威者亦常向警員說出挑釁的說話。

麥展豪未有正面回應，會否要求林志偉收回「曱甴論」。（賴雯心攝）

早前有報道指，警方上級向前線發內部信，要求停止以「曱甴」形容示威者，但隨即引起反彈。警務處助理處長麥展豪在記者會重申，有關「曱甴論」的情況並不理想，作為專業的紀律部隊，他們會盡量鼓勵警員使用專業態度處理相關情況。

麥展豪又說，任何人使用貶意的詞語向對方作呼喊及叫罵，並非文明社會應該擁有的態度。現場記者多次追問，會否要求林志偉收回「曱甴論」，惟麥展豪未有回應，後來再由警察公共關係科高級警司江永祥作答。

管理層認為「曱甴論」不理想

不過，江永祥在記者多次追問下，只再度重申所有不禮貌的說話都「不理想」，而管理層亦有相同看法，又指在過去兩個多月來，由於社會氣紛緊張，示威者及警員雙方都存在壓力。

江永祥補充，在過去的示威場合中，示威者亦常向警員說出挑釁的說話。他重申「相嗌唔好口」，認為溝通在乎大家互相尊重，又說指罵無助示威者的訴求等。