【罷課】聖安當操行扣分制惹不滿後遂取消　學生校內集會促停打壓

聖安當女書院新學年突然推出操行計分制度，按不同事項加減操行分，包括遲到扣1分，對老師不敬扣5分等，每學生以100分為基礎分，若扣減至50分，有機會留班，引起學生與舊生強烈反彈。校方昨日晚上在網站宣佈，因同學對新制有疑慮，決定無限期取消，約百名學生今早以一身無校呔及腰帶裝束在校內舉行集會，逾150名舊生及鄰校學生手牽手，在校外門口築成人鏈聲援，要求全面撤回扣分制度，停止打壓學生。

聖安當女書院學生今日舉行罷課集會，要求全面撤回扣分制度，停止打壓學生。（羅國輝攝）

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聖安當女書院新學年推出操行計分制度，每人每學年以100分為基礎操行分，犯錯違規會扣分，表現良好則會加分，兩者均視乎行為及程度以作加減。

按學校手冊截圖，操行計分制扣減分數由1分至5分不等，欠功課、書、文具可扣1分；抄功課、擅自交談屢勸不改、對教師或糾察無禮扣2分；破壞課堂秩序、使用手提電話、對老師不敬扣五分；曠課及校外行為不檢等減15分。至於加分則由1分至6分不等，如參加國際比賽勇奪優秀成績加六分。

另外，已有的記缺點及記過制度仍然保留。若學生於學年結束時操行分數不超過50分，將會不獲升班機會。