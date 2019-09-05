調查：八成七公屋居民支持重推「租者置其屋計劃」　民建聯倡重推

民建聯一項調查顯示，有八成七公屋居民對重推出售公屋表示支持，當中有七成六指，若「租者置其屋計劃」計劃重推，便會或一定會買入現居的單位。民建聯認為，調查顯示公屋居民對回購自住單位的意向清晰，建議政府重新按當年的定價方程式，將現存租置屋邨內的出租單位向租戶出售，以回應部份居民的置業需求，並建議當局研究在其他屋邨重推「租置計劃」。

民建聯一項調查顯示，有八成七公屋居民對重推出售公屋表示支持，當中有七成六指，若「租者置其屋計劃」計劃重推，便會或一定會買入現居的單位。 （受訪者提供）

逾半受訪者冀有安定居所 所以有意欲購買現居單位

民建聯在7月中下旬以電話訪問了519名公屋居民，指會購買現居的單位的受訪者中，有逾半人解釋因想「有安定的居所」；而不打算購入單位的原因，主要是「現時的單位不理想」(35.0%)、「無置業的需要」(25.0%)。定價方面，三成人認為應該較綠置居便宜，兩成三人支持用建築成本價發售，另有兩成三人就指應按照以往「租置計劃」的方法定價。

民建聯稱，建議政府若重推「租置計劃」，應考慮暫停「綠置居」計劃，並將單位轉作出租，以免資源重疊，以及增加新公屋的供應，而當局亦應限制新「租置計劃」單位的轉售，以避免單位被用作炒賣。