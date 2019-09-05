破壞升級　單車掛東鐵架空電纜及置路軌上　港鐵：可引致出軌事故

特首林鄭月娥昨日（4日）宣布撤回修訂《逃犯條例》草案，不過風波未止，昨晚有示威者到港鐵寶琳站要求站長交待8月31日港鐵下令停止服務，最後港鐵報警並封站。港鐵今日（5日）公布，指先有兩名職員處理糾紛時受傷送院；隨後再有一名休班站長被阻止離開車廂，最後受傷送院。港鐵表示，不容忍任何暴力行為，已就事件報警，並呼籲公眾平心靜氣，不應遷怒於港鐵人員。 除了寶琳站，港鐵表示今早約5時，工程人員發現大學站與火炭站之間的一段架空電纜，被掛上一架單車，附近路軌亦有不少雜物，包括單車及圍欄，令東鐵線頭班車延遲開出。

港鐵寶琳站昨晚（4日）多個設施被破壞，包括出入閘機、增值機及售票機等。（港鐵提供）

示威者包圍寶琳站 站長等三人受傷送院

港鐵表示，昨晚9時許，兩名港鐵職員在寶琳站處理乘客糾紛時，其中一人被物品打傷頭部、左手及右腿；另一人則被抓傷頸部，之後車站報警，並將二人送院治理。到大約11時，一名休班站長於寶琳站內，先後在月台及車廂上，被多名人士阻止離開及包圍，並被人推倒地上，手部及頸部受傷。

港鐵表示，當時鑑於情況混亂，危及員工及車站運作，為審慎起見，提早於凌晨12時關閉車站。港鐵又稱，上述行為可能構成嚴重罪行及違反法庭頒布的禁制令。

港鐵工程人員於東鐵線大學站與火炭站之間路段的路軌上，發現有一架單車及兩個圍欄，工程人員其後從路軌移離物件。（港鐵提供） 除了寶琳站事件，港鐵表示，今早約5時，一輛工程車在東鐵線作例行維修回廠時，工程人員發現大學站與火炭站之間，有一段架空電纜上掛有一架單車，附近路軌亦有不少雜物，包括單車及圍欄。港鐵續指，工程人員即時移走雜物，並檢查電纜及路軌以確定行車安全，有關情況令東鐵線頭班車延遲開出。港鐵批評，此舉除影響列車服務，更可能引致列車故障，甚至出軌等。 輕鐵方面，港鐵指，近日發現有大批售票機、八達通收費器、乘客資訊顯示屏及閉路電視被人破壞，港鐵已即時派員維修，並確保每個車站最少有一部出站及入站八達通收費器，盡量減低影響；同時加派月台助理，並播出廣播及張貼告示通知乘客。

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港鐵表示，因應站內接二連三的衝突，在公眾活動舉行前，會評估活動風險，考慮是否需預先關閉鄰近車站，及決定列車不停個別車站。港鐵強調，此舉是不得已的決定，希望公眾不要遷怒於港鐵職員。

港鐵又強調，絕不容忍任何暴力行為，並已就有關事件報警，呼籲公眾平心靜氣，停止破壞車站設施及滋擾他人。