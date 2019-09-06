消委會與新加坡簽互通機制協議　涵蓋兩地商戶、網上購物

消費者委員會今（6日）與新加坡消費者協會在港簽訂跨境消費爭議合作協議書 ，建立兩地訊息及投訴個案互通機制，日後港人在新加坡商舖、網上購物發生糾紛，可向本港消委會投訴，個案會轉至新加坡協助處理。 消委會表示，協議有助排解兩地消費糾紛，及促進兩地的旅遊及零售業發揮積極作用。

消委會總幹事黃鳳嫺（左二）及主席林定國（中）與新加坡消費者協會簽訂跨境消費爭議合作協議書。（消委會提供）

過去3年兩地曾錄得百宗旅客投訴

近年，香港和新加坡兩地居民的跨境旅遊及消費需求不斷增長。根據新加坡旅遊局資料顯示，2018年共有473,124位旅客到訪當地，較2017年增加1.58%。而香港亦是新加坡旅客的熱門旅遊地，旅遊發展局數據顯示，去年有610,508人次到訪，較前年上升2.7%。

不過，消委會於2016至2018年共接獲73宗新加坡旅客的投訴，當中有一半個案涉及銷售手法（26%）及服務質素（21%）；新加坡消費者協會亦於過去3年收到27宗港人投訴。由於旅客行程安排緊密，部分人未能即時向當地消保機構作出投訴，但返回到居住地後又因跨境問題難以跟進，最終只能放棄追究。

互通機制適用於網上購物

有見及此，兩地的消保機構今（6日）簽訂跨境消費爭議合作協議書 ，建立兩地訊息及投訴個案互通機制，以加強跨區處理消費糾紛的合作。這是本港消委會繼2017年與韓國消費者院及2018年與日本國民生活中心簽署合作協議書後，首次與東南亞地區的消保組織簽訂同類協議。根據合作協議約定，相關機制除涵蓋兩地旅客互訪時遇到的消費糾紛外，同時適用於網上購物引起的爭議。若香港或新加坡居民與對方所在地商戶發生糾紛，可向當地的消保機構投訴，再將個案轉介至另一方機構協助處理。