【逃犯條例】受邀加國專家曾捲與警密斟醜聞　監警會：當事人上訴

反對修訂《逃犯條例》風波衍生的警民衝突不斷,特首林鄭月娥堅持交由監警會負責審視有關大型公眾活動,力拒另設獨立調查委員會。監警會日前(4日)公布邀請5名國際專家協力。其中一位是前加拿大安大略省獨立警務督查主任Gerry McNeilly。惟據當地傳媒今年1月的報道,其擔任該職期間處理一宗投訴個案時,被揭發與警方秘密溝通後重新調查,推翻了原本投訴成立的結果。其後法庭裁決指他與警方秘密斟酌(Undisclosed discussions),並不恰當及不公平,至少在觀感上損害獨立警務督查主任的獨立性及誠信,並下令將該宗投訴交由獨立第三方重新調查。 據資料,Gerry McNeilly擔任該職約12年,曾為2010年G20多倫多峰會衍生的大型衝突撰寫報告,任內最後一份報告是檢視警方的脫衣搜查程序。 監警會表示,安大略省獨立警察審查主管辦公室,以及Gerry McNeilly本人,均正就當地法院裁決提出上訴。

前加拿大安大略省獨立警務督查主任Gerry McNeilly曾來港參加監警會研討會。(監警會圖片)

涉一名加警搜屋時毆打居民

據加拿大廣播公司電視(CBC)今年1月報道,2014有家庭作出投訴,指警方搜屋期間,有家庭成員已被制服在地上並鎖上手扣,仍遭一名警員踩頭及頸,指控警方涉嫌毆打、故意摧毀財產及以種族辱罵。

安大略省獨立警察審查主管辦公室於2015年3月調查後,認為有足夠證據證明涉事警員是「嚴重行為不當」(serious misconduct),並通知投訴人已交由警方採取紀律行動。

惟一名督察透過電話及電郵表示不滿該調查結果,由Gerry McNeilly決定重啟調查,並於當年5月向投訴人解釋是因為調查有缺陷(the investigation had been flawed)。同年12月,他通知投訴人指有關不當行為的指控屬「未能證實」。

McNeilly上訴 反駁無違反程序

投訴人於是向法庭上訴有關調查結果。雖然有關機關辯稱只是作重審(second look),但法庭認為,他們就事件秘密斟酌(Undisclosed discussions),並指出作為監察機構,這種秘密通訊並不恰當及不公平,至少在觀感上會損害加拿大安大略省獨立警務督查主任的獨立性及誠信。法庭並裁決,擱置兩次調查結果,由獨立第三方重新調查投訴。

據加拿大電視公司新聞網報道,Gerry McNeilly於今年1月提出上訴,強調與警方溝通時沒有違反程序,並透露投訴人對於搜查令有不當指控。他於今年3月已離任該職。

曾為大型示威、警脫衣搜身程序撰報告

翻查資料, McNeilly本身是一名大律師,由2008年起擔任加拿大安大略省獨立警務督查主任,直至今年3月,任內曾在2012年發布《Policing the Right to Protest: G20 Systemic Review Report》,檢視2010年G20多倫多峰會衍生的大型衝突。

他任內最後一份檢討報告,是關於警方的脫衣搜身程序,指出安大略省警察每年進行超過2.2萬次脫衣搜查,報告認為脫衣搜身會造成心理傷害,尤其是弱勢、有精神創傷人士,報告敦促當局重新審視警方裸體搜身的執法方式,並提出多項建議,多倫多警察局並引入及試用全身掃描儀器。

McNeilly亦是加拿大公民監察執法協會主席,過去與本港監警會有多次交流,包括於2014年及今年均有參加監警會主辦的研討會,。

監警會表示,McNeilly對會方本次的審視工作極具參考價值。就傳媒機構查詢所指個案,安大略省獨立警察審查主管辦公室,以及McNeilly均正就當地法院裁決提出上訴。

該會又指,本次邀請來自英國、澳洲、新西蘭和加拿大的學者以及監察機構的專家,主要目的是提供國際經驗及意見,他們均具豐富經驗;審視工作的分析和判斷會根據事實和證據進行,專家組會全面、專業和客觀地審視得出集體結論。