【罷課】英皇舊生不滿校方處理連儂牆方式求會面　校長僅隔門對話

反修訂《逃犯條例》風波持續，上周開學後有多間中學發起罷課行動，並以黑口罩、連儂牆等方式表達訴求。 著名官校英皇書院早前有學生以連儂牆方式，在校內張貼便利貼表達意見，惟遭校方以白紙及黑膠袋遮蓋，今日（9日）有約30名校友，在人鏈活動結束後，於學校外要求與校長對話。 校長鄧啟澤拒絕與舊生會面，僅於正門內與其中一名校友對話。該名舊生引述校長表示，明白同學的意見，惟校方的立場已於上周清楚表達。舊生對學校做法感不滿，坦言會與學生商討下一步行動。

英皇舊生不滿校方處理連儂牆方式，自發與校長隔門對話。（張嘉敏攝）

中西區的人鏈活動約於早上8時完結，其後約有30名英皇書院的舊生聚集於校門外，要求與校長鄧啟澤見面，高呼「釋放校長」等口號。眾人逗留期間，有舊生按門鈴要求與校長會面，其後校長於門內透過該名舊生轉達訊息，要求他們派出舊生代表入內對話。

校長曾要求學生代代表入內 惟學生指自己「無大台」

不過現場舊生拒絕，表示自己「無大台」，要求校長到校門外見面。最終由一名姓翁的舊生自發、透過半掩的校門與校長對話。舊生最終於9時前和平散去。

英皇舊生不滿校方處理連儂牆方式求會面，現場一度約有數十名舊生聚集。（張嘉敏攝）

舊生批校方處理罷課說法官腔

該名翁姓舊生其後澄清自己非「大台」，僅希望結束雙方僵持局面而自發對話。他向校長表示，舊生不認同校方打壓同學表達意見的自由，惟對方僅稱已知道同學的意見，但校方的立場與上周發表的一樣。

翁先生對校長說法感不滿，認為對方說法曖昧、官腔，更有違學校薪火相傳的精神。他稱於雨傘運動期間，當時學校願意開放禮堂供學生罷課，惟現時連希望在校內舉行講座亦不被允許。他又認為，同為官校的皇仁書院，校方對於罷課的做法相對開明。

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批校方做法違背學校一貫開明校風

另一名舊生張先生同樣批評學校對連儂牆的做法不合理，認為張貼便利貼的舉動已相當和平，不明白校方反對的理由。他又稱，現時校方做法與學校一貫開明的校風相違背。

英皇書院早前以白紙遮蓋校內連儂牆，當時校方稱政策不容許學生於課室外張貼字句，不過諒解學生訴求未有即時撕去，而其後有就事件與學生開會，但未達成共識。