【哈囉喂死因】死者疑被棺材板擊中背部傷脊椎　呈跪姿礙呼吸亡

海洋公園前年的萬聖節活動發生奪命事件，21歲青年在鬼屋「活埋凶間」疑遭棺材裝置擊中，即日不治。死因庭今（12日）續審，法醫推測死者遭裝置板塊撞擊背部墮地，故肋骨近背部多處骨折，脊椎神經受創。死者因而無法郁動、失去知覺，被困於機件範圍；跪姿妨礙呼吸，引致窒息。

法醫指林偉國指死者張朝傑是被擊中背部，加上呈跪姿影響呼吸致死亡。(林樂兒攝)

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死者張朝傑（終年21歲，下稱張）於2017年9月16日下午在海洋公園參與「哈囉喂全日祭」活動，在鬼屋「活埋凶間」由2號梯滑到下層後，疑被3號滑梯棺材裝置的底板擊傷，即日在律頓治醫院證實不治。

死者脊椎受創胸椎移位

法醫林偉國庭上讀出驗屍報告，張高169厘米、重100公斤，體型龐大；疑遭裝置板塊撞擊墮地，致死原因為背部受傷。他謂，張的背部有嚴重的鈍傷，外部出現大片瘀傷及擦傷，深層也有瘀傷及肌肉撕裂。此外，其後腦也有受傷，肋骨近背部多處骨折，脊椎神經受創，胸椎第9及10節移位，胸腔出血。

張被發現時呈跪姿倒地

驗屍報告又指，張有窒息跡象，包括面部及上胸嚴重充血，而其大腿近臀部有條狀擦傷。法醫從警方得知張被發現時呈跪姿倒地，面與上胸貼地面。他推測，張當時坐在固定的傾斜滑板邊，上方的棺材裝置底板鬆開時擊中其背脊，以致出現上述肋骨骨折等傷勢。法醫認為，張因而無法郁動、失去知覺，被困於機件範圍；跪姿妨礙呼吸，引致窒息。

機電工程師鄭志強指該棺材裝置的滑板放下時，力度有如6人同時墮下的重量。(林樂兒攝)

斜板鬆開僅夠人勉強蹲下

曾實地勘察的科學鑑證主任張家光指，裝置啟動前，下層的斜板後的空間可容成年人站立，惟上方板塊鬆開後，只夠勉強蹲下。據了解，閉路電視拍到有人坐於斜板頂端，另一玩家從上層滑下後，該人影消失不見。

層板衝擊力如同6人墮下重量

機電工程署高級機電工程師鄭志強指，署方並無發現裝置故障，獨立工程師做模擬測試，測得上層板塊降下需時約6秒，衝擊力為480至700千克力（kgf），猶如被6個人墮下壓住。

案件編號：CCDI-865/2017(DK)