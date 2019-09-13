【逃犯條例】抗爭蔓延中學　校長老師易招投訴　鄧振強：壓力好大

反修例風波持續至開學仍未平息，中學生紛紛發起罷課，以及在上課時間前組成聯校「人鏈」，以示訴求。中學校長會主席鄧振強今早（13日）在新城電台節目《香樹輝King King傾》中表示，這些運動對學校而言是新挑戰，學校也未能完全掌握這種全新的運動模式。他又指，面對社會撕裂，校長與老師正在承受巨大壓力。

鄧振強指，面對社會撕裂，校長與老師正在承受巨大壓力。（資料圖片）

鄧振強表示，教育局於8月曾向校長發出指引，主要針對處理學生情緒及如何講解社會現況，但當時尚未預料學生會組成「人鏈」。他指出，「人鏈」並非屬於校內活動，但留意到學校均非常關注學生安全，故有不少學校安排老師到場照顧學生，及協助平息風波。

社會處撕裂狀態 校方應保持中立

鄧續指，面對新事物（反修例風波學生運動），校長和老師正面對全方位的壓力，而校長作為決策者，所面對的壓力尤其沉重。鄧形容現時社會處於撕裂狀態，立場不同的人士互不信任；他指，校方在此情況應保持中立，校長和老師的一言一行也容易招人話柄，令人覺得不妥當。他舉例，當有學校接受家長信，尊重學生罷課，會有人批評校政太寬鬆，變相鼓勵罷課；相反，當學校為學生運動設立若干規矩，亦會有人指責散播白色恐怖。鄧稱，校長和老師現在很容易因學生運動招致投訴，工作壓力龐大。

至於有關取消通識科的傳聞，鄧指出教育局於6月提交的課程檢討諮詢報告建議，高中必修科的框架不變，暫無意取消通識教育科。