【校園天地】何明華會督中學手球隊福岡集訓　東瀛特訓切磋交流

到訪日本福岡手球訓練中心的緣由 我校成立手球隊已有二十年，球員、教師和教練們一直努力訓練及比賽，獲得優異成績，以往曾奪得九龍學界冠軍，上年度榮獲學界第二組別團體總冠軍及丙組冠軍！為提升手球隊的技術水平，手球隊於暑期遠赴日本福岡GLOBAL ARENA訓練基地進行為期6日的特訓。GLOBAL ARENA基地環境優美、設施完善，我們更獲日本手球國家隊U21教練提供訓練，獲益良多。

專業訓練 切磋交流

透過在基地的觀摩及刻苦的訓練，同學們能認識當地專業的手球訓練模式，並有機會和當地兩所院校(西南學院中學部及上智福岡高校)球員比賽及交流，認識當地球員的技術、戰術和體育精神，讓我們得益不少。另外，通過和當地球員的交往，也提升了學生們的溝通技巧和自信心。

風土民情 擴闊視野

集訓期間，讓同學們印象深刻的還有日本的風土民情及文化，特別是在集訓的尾聲，我們參觀了福岡縣宗像市的「宗像大社」（むなかたたいしゃ）。這個神社貴為世界文化遺產，當中以祈求平安為名，外觀雅緻樸實，是次觀光可說是具有洗滌心靈之效用。

我們所有隊員深感榮幸能夠參與是次集訓，不只在球技上有所躍進，更在體驗日本文化的過程中大大擴闊了我們的眼界及世界觀，親身體會了「讀萬卷書不如行萬里路」的道理。

（內容由香港聖公會何明華會督中學提供）

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