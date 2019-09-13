【收回土地條例】環球時報：港府「應當做到」收回土地建公屋

近日政府有意紓緩社會住屋問題，社會討論其中一項手法是採用《收回土地條例》收回土地興建公營房屋。《環球時報》發表社評，表示政府「應當做到」收回土地興建公屋。

民建聯最近提出，政府可以《土地收回條例》，將私人擁有的部份閒置土地用於興建公屋，以緩解市民住屋需求。

《環球時報》社評指出，這項建議切中了香港民生的重大軟肋，值得特區政府積極考慮。

《環球時報》認為，房屋問題是反修例運動引發大規模不滿的深層次原因。（資料圖片）

民生欠帳積壓不滿 要加快改善民生

社評寫道，香港民生這年因種種原因不斷欠帳，是「反修例」運動得以將很多原本並不關心政治的人捲入，並且形成各種不滿大爆發的深層原因之一。解決民生問題，不是以遠水救近火，而是香港治理與止暴制亂應當並行推進；恢復秩序需要有大環境改善來「接盤」，「加快民生改善的突破是香港長治久安的根」。

「港府要拿出勇氣、表現出領導力」

《環球時報》稱，希望香港各政治力量聚焦於《土地收回條例》動議並取得成功，而港府亦要拿出勇氣，表現出領導力，在中央政府支持下推動新的利益共享和增進共識的機制，要讓民眾利益和地產商利益有建設性地再平衡。

社評指出，地產商以往從香港獲得巨大利益，有必要從善如流，為解決香港迫切的住屋問題做出應有貢獻。