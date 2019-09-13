【收回土地條例】經民聯林健鋒贊成　惟倡按地段、性質彈性處理

近日有消息流傳，指政府或會引用《收回土地條例》，收回由發展商持有的農地建公營房屋。經民聯立法會議員林健鋒指出，他們雖然贊成政府以《收回土地條例》收地，但認為政府須小心處理，由於地皮的地區、持有人、性質都不同，故不能「鐵板一塊」處理。 經民聯主席盧偉國則指，空置稅並非有效解決樓宇供應的措拖，認為對於不同價值及面積的樓宇，政府應以不同方式處理。

經民聯主席盧偉國（左）說，空置稅並非有效解決樓宇供應的措拖。（王潔恩攝）

林健鋒指，若以《收回土地條例》收地，政府不能「鐵板一塊」處理。他解釋，每塊地的性質及地區都不同，有部份是祖堂地或由鄉親流傳，亦有部份由發展商擁有，故政府必須制定一套全面計劃，「邊啲收回？邊啲唔收回？係咪有一啲可以合作呢？呢啲政府要好詳細考慮同研究。」

盧偉國又指，他們鼓勵作更多公私營合作，以釋放更多土地。

近日有消息流傳，指政府或會引用《收回土地條例》，收回由發展商持有的農地建公營房屋。（資料圖片）

空置稅非有效解決樓宇供應的措拖

至於空置稅，盧偉國指出，空置稅並非有效解決樓宇供應的措拖，根據現時空置數字，當中不存在大增幅，故並無嚴重囤積的情況出現。

他建議，對於不同價值及面積的樓宇，政府應以不同方式處理。他解釋，售價較高的大面積單位，其售賣周期一般較長，故期望政府以開放及務實態度，定出較合理的方式。

被問及經民聯的投票意向，林健鋒認為仍言之尚早。他說，推出空置稅的希望是助年輕人或中產置業，但大單位主要針對外商或專業人士，故未來仍需討論。

特首林鄭月娥去年6月公布六項房屋政策新措施，包括引入一手樓空置稅，即向空置逾1年的一手樓單位徵收「額外差餉」。（資料圖片/余俊亮攝）

應考慮發展部份郊野公園及綠化帶

林健鋒又認為，政府應善用已開發土地。他說，政府應盡快重建現時本港有22條老屋邨，並應先在屋邨內的球場建公屋，以原區安置公屋戶。他續指，除了農地外，政府亦應考慮發展部份交通便利的郊野公園及綠化用地。