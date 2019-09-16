【9.15衝突】浸大學生記者被捕　記協促交代搜查原因

《逃犯條例》修訂風波引發遊行示威活動每周上演，昨晚（15日）有學生記者在北角炮台山道採訪期間遭防暴警截查，因被搜出一把餐刀而被捕。記協嚴正關注事件，以及近日警方對一些已明確識別身份、正在採訪的記者進行搜身及搜袋的調查，促請警方交代搜查原因，切勿以搜查藉口妨礙傳媒工作。 此外，昨晚多名記者被拍打鏡頭、被武器指嚇、被人用口向鏡頭噴燒酒，甚至被施以拳腳攻擊，記協指警員未有制服或拘捕向記者施襲人士，認為嚴重損害新聞自由，促請警方必須正視濫權行為。

學生記者被搜出一把餐刀，遭拘捕帶走。（香港浸會大學新聞系—廣播新聞網(BNN) 授權 facebook 影片截圖）

浸大新聞系廣播新聞網三年級學生記者蘇敬華zxab 昨晚在英皇道與炮台山道交界採訪期間被警方拘捕。根據浸大新聞系發表的聲明內容，蘇敬華昨日從下午4時起與多名同學在港島區採訪示威活動，截至昨晚被捕前先後在廣播新聞網發布13則報道，被捕時身穿印有記者字樣的頭盔及背心，身上有攜帶由新聞系發出的記者證。根據廣播新聞網的資料，蘇被警方搜背包期間，警員曾以私隱理由阻止其他記者拍攝搜袋過程，又以盾牌阻擋鏡頭。

記協對事件表示關注，同時亦留意到近日警方不時對一些已有明確識別記者身份、正在進行採訪工作的記者進行搜身及搜袋的調查，促請警方清楚交待對正在進行採訪工作的記者作出搜查的原因，以及明確交代阻止記者拍攝搜袋過程的原因，切勿以搜查的藉口妨礙傳媒工作。

昨晚約8時許，炮台山一帶發生衝突，有人疑向記者吐口水。（資料圖片 / 香港01記者攝）

記協強烈譴責襲擊記者行為

此外，昨晚警方在港島清場行動期間，多名男子手持攻擊性武器攻擊市民，甚至襲擊正在採訪的記者。記協表示，現場多名記者被拍打鏡頭、被武器指嚇、被人用口向鏡頭噴燒酒，甚至被施以拳腳攻擊，但現場警員未有制服或拘捕向記者施襲人士，甚至協助施暴者阻擋記者的鏡頭，故對此表示強烈譴責。記協指出，近日暴力份子及個別幫派惡意針對及恐嚇新聞工作者的行為，嚴重損害新聞自由，警方沒有公平執法亦令到記者採訪的工作環境日趨惡劣。

記協又指，昨晚8時後示威者已退至北角及炮台山一帶，多名中年男子手持武器襲擊現場採訪的記者，警方曾一度截查其中兩名施襲者，惟沒有即時將其帶署調查。該兩名暴力人士獲警方放行後再次向在場記者施襲，警員再度拉走兩人，最終只有一人被捕。相反被襲記者卻被現場警員要求搜查隨身物品及身份證。此外，警方在搜查期間現場警員亦用警盾阻擋其他記者的鏡頭，記協批評是刻意阻礙採訪。