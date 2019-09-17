【831遊行】消防處長親會面毛孟靜　指外洩文件涉專門用語難解讀

8月31日晚警方進入港鐵太子站，七人受傷送院，但一直傳稱「有三人被打死、繼而被消失」，惟政府、警方及消防處都指失實，消防處解釋是最初點算有誤。立法會議員毛孟靜早前召開記招指，展示一份消防處內部文件，質疑有關8.31太子站衝突的傷者人數與公布的有出入。 消防處處長李建日與助理處長（救護）陳兆君及副消防總長（總部）陳慶勇等人今日（17日）與毛孟靜會面，重申消防處一直是按現場人員的觀察與紀錄，如實向傳媒提供有關該事故的資料，強調文件涉及大量專門用語，希望大眾不要憑藉一些不易於解讀和不完整的資料，重新建構當時的情況，以免引起更加多不必要的猜測或誤會。

▼8.31太子站衝突▼

+ 11 + 10 + 9

李建日：現場點算傷者人數遇困難

立法會議員毛孟靜11日提出文件，質疑8.31太子站的傷者人數有變，她並於12日消防處的記者會後，向消防處處長李建日發信，要求公開當晚消防及救護人員由出動至收隊的所有對話錄音。

李建日今日（17日）聯同助理處長（救護）陳兆君及副消防總長（總部）陳慶勇，與毛孟靜會面。李建日會上重申在8.31太子站內，現場救護指揮官在點算傷者人數時遇到困難。

消防處在會後發稿表示，明白巿民大眾對太子站事件的關注，並已在所有可行而不影響前線人員工作及傷病者私隱等情況下，向公眾提供有關事件的資料。至於內部資料外洩令公眾質疑消防處對傷者人數及其傷勢有所隱瞞，處方表示遺憾。

消防處處長李建日帶領多名高層，17日與毛孟靜會面。（毛孟靜facebook）

消防處：大眾勿憑藉一些資料重新建構情形

消防處續指，由於消防通訊中心的行動紀錄及相關文件涉及大量專門用語，一般人若不熟悉有關運作及事故背景，很容易會混淆或過分解讀某些訊息。另外，現場人員與個別主管的直接溝通及電話通話，實際上亦非消防通訊中心的錄音系統能夠涵蓋和紀錄，希望大眾不要憑藉一些不易於解讀和不完整的資料重新建構當時的情況，以免引起更加多不必要的猜測或誤會。

毛孟靜則透過其社交平台專頁表示，今日的會面得到了新的資料，需要時間消化𨤳清及整理。