【831太子站】楊岳橋：消防處記錄多處修改　疑將傷者由10改至7名

8.31太子站衝突事件成為公眾關注焦點，傷者人數多次變更，更曾傳出「打死人」傳聞。市民促港鐵公布當日站內的的閉路電視片段，但港鐵早前只透過新聞稿發放當日26張閉路電視截圖，未能釋除社會疑慮。 公民黨立法會議員楊岳橋今（17日）召開記者會表示，取得一份8月31至9月1日凌晨的消防處個案記錄，並在會上邀請三位現職消防員透過視像對話講述該份文件。文件顯示，處方在9月3日及9月10日曾就多個關鍵項目作修改，其中三名歸類為「紅色」傷者在記錄中消失，同時記錄由凌晨12時36分至凌晨1時02分，有長達26分鐘時間屬完全空白。

只有主任級與控制中心人士可修改

三位現職消防處職員稱，個案文件紀錄不能新增項目或刪除項目，只可修改，而修改只限於處方主任級與控制中心人士。他們表示，過往都能在電腦系統中看到修改紀錄，惟這次無法查看。職員指，處方早前的記者會未能解答有關疑問，認為唯一能解答是港鐵公開閉路電視，還事件一個清白。

三位現職消防處人員提出的疑點：

1. 10名傷者改為7名，被歸類「紅色」的三位傷者在記錄中消失

個案記錄顯示，晚上12時許，快速應變救護車消息指有9名傷者，其後在12時15分則稱有10名傷者，並依傷者傷勢分類為6名「紅色」、2名「黃色」、2名「綠色」，稍後將分別送往廣華醫院、明愛醫院、瑪嘉烈醫院及伊利沙伯醫院醫院。惟在凌晨12時36至1時02分記錄出現26分鐘空白時間後，見習救護員在1時02分稱有7名傷者，直至凌晨1時07分，救護高級主任引述高級警司稱有7名傷者，並依傷者傷勢分類為3名「紅色」、2名「黃色」、2名「綠色」，三名原被歸類為「紅色」的傷者在記錄中消失。

消防處職員稱，點算人數通常由救護人員親自進行，記錄只會引述消防或救護自己親眼所見的資料，不會依靠其他人員提供數字，惟這次有引述警司提供的數字，做法與過往有出入。職員亦稱，記錄顯示醫管局已確認將有10名傷者送往多間醫院，難以出現3名傷者突然消失的情況。

2. 個案記錄中有26分鐘空白時間

記錄顯示，凌晨12時26分救護進入太子站，惟在12時36分至凌晨1時04分，長達26分鐘的時間，個案記錄完全空白，現場既沒上報情況，控制中心亦沒有跟進現場最新進展。

楊岳橋表示，接獲一份8月31至9月1日凌晨的消防處個案記錄，內容記錄現場消防員上報消防指揮中心的事件。(羅家晴攝)

3. 記錄分別在9月3日至9月10遭修改

絕大部分記錄現場有7位傷者的項目，在9月3日遭更改，而在警方決定將傷者送至荔枝角站的情況，更是在9月10日遭更改，與事發日子相距一星期。此外，有一項曾形容三名傷者的傷勢，兩人頭部受傷及一人氣促的記錄同樣在9月3日遭修改。職員表示，過往即使是「趕唔切」要後補紀錄，通常在數分鐘或數小時後便會修改，惟相隔數日才修改則較罕見，特別是最近一次更改在事發逾一星期後的9月10日，情況並不尋常。

楊岳橋稱，接獲文件後有更多實質原因懷疑相關部門的解釋未能釋公眾疑慮，促警方、消防處、醫管局交代真相，同時港鐵應公開閉路電視，讓真相得以還原，否則只會令社會更不安，他指已就手上資料去信保安局要求澄清。

多個關鍵時間

1. 00:01:31 快速應變救護車消息指有9名傷者，出現頭部受傷、氣促等情況。(記錄在9月3日遭修改)

2. 00:15:13 警方拒絕救護員進入太子站內，指月台並沒傷者。(記錄在9月3日遭修改)

3. 00:15:23 快速應變救護車消息稱共有10名傷者，依傷勢歸類為6名「紅色」、2名「黃色」、2名「綠色」，需七架救護車。(記錄在9月3日遭修改。)

4. 00:20:52參難應變職員稱，2名「紅色」、1名「黃色」及1名「綠色」傷者將送至廣華醫院；2名「紅色」、1名「黃色」及1名「綠色」送至伊利沙白醫院；1名「紅色」傷者送至明愛醫院；1名「紅色」傷者送至瑪嘉烈醫院。

+ 11 + 10 + 9

5. 00:22:12醫管局確認將有10名傷者將往4間醫院。(記錄在9月3日遭修改)

6. 00:25:21港鐵稱太子站內已清場，沒有人在內。

7. 00:26:59 救護員進入太子站。(記錄在9月3日遭修改)

8. 00:36:47-01:02:24 記錄完全空白，沒有任何記錄。

9. 01:02:24 見習救護主任稱有7名傷者，3名「紅色」、2名「黃色」、2名「綠色」，並附有7名的傷者年齡。(記錄在9月3日遭修改)

10. 01:07:48 救護高級主任引述高級警司稱有7名傷者，3名「紅色」、2名「黃色」、2名「綠色」。(記錄在9月10日遭修改)

11. 01:10:48 醫管局確認分流情況，1名「紅色」、1名「黃色」、1名「綠色」傷者送往明愛醫院。(記錄在9月3日遭修改)

12. 01:39:43 救護主任稱有13名救護員會到達協助7名傷者。(記錄在9月3日遭修改)

13. 01:44:30 救護主任稱，警方指太子站附近出現暴動情況，該七名傷者會送至荔枝角站。(記錄在9月10日遭修改)