【9.15衝突】浸大學生會發起包圍鐘樓　要求與校長錢大康直接對話

浸大學生會今日（18日）發起於下午2時包圍鐘樓行動，要求與校長錢大康直接對話，並且回應學生的四大要求。不過錢大康並不在港，校方派出署任校長、常務副校長麥建成到場宣讀聲明，指高層願意與學生在稍後時間進行對話。但在場學生不滿，要求校方明確交代時間，其後他決定直衝八樓要求對話。 學生會會長方仲賢表示，若今日未取得合理回應，不排除會行動升級，但詳細要與其他學會商討；他強調有部分人士不接受暴力抗爭，會以和理非手法進行，就如一直有進行罷課。

浸大學生會發起包圍鐘樓行動，惟在2時所見，只有數名學生出現。（麥凱茵攝）

浸大學生會今日（18日）發起於下午2時包圍鐘樓行動，要求與校長錢大康直接對話，並且回應學生的四大要求，包括：要求錢大康回應學生記者被捕一事；校方為被捕同學提供學業、法律及經濟上嘅支援；譴責香港警察濫權濫捕及打壓新聞自由；以及校方承諾保障學生學習時之人身安全。

學生會會長方仲賢在行動開始前表示，若今日未取得合理回應，不排除會行動升級，但詳細要與其他學會商討，又強調他們一直有進行罷課。他批評，校長錢大康於8月7日的聲援集會中曾承諾會譴責警方行為，但對方沒有做，至今只做「縮頭烏龜」。

浸大學生會18日發起於下午2時包圍鐘樓行動，要求回應9.15有浸大學生記者被捕的事件。（高仲明攝）

對於有同學周一闖入行政樓，而校長錢大康今日(18日)向全體師生發電郵時表示，會展開紀律程序處理，方仲賢認為，處分應該是公平公正對待，惟現時學校對學生、年輕人有成見下，不認為他們有公平的處分。

此外，方仲賢被不滿錢大康將個別的法律支援推落個別老師身上，甚至沒有見過早前被捕的「廣播新聞網」學生記者蘇敬華，希望可以校長對被捕同事的法律及醫療支援，以及保障實習同學的安全；他說：「若今日我們未取得合理回應不排除會行動升級，但詳細要與其他學會商討。」又強調，有部分人士接受不同暴力抗爭，會以和理非手法進行。被問及行動會會否選擇罷課時，方表示學生一直有進行罷課。

浸大學生會會長方仲賢帶領數十學生在逸夫行政樓等待與校方對話。（高仲明攝）

至下午約2時30分，方仲賢於帶領數十名同學要求與校方代表對話，又高叫「錢大康唔好神隱」、「釋放錢大康」，方仲賢稱明白校長不在港，但質疑是否沒有校方代表可來對話。

署任校長、常務副校長麥建成於下午3時到場，並宣讀學校的聲明。（高仲明攝）

麥建成指學校高層願意在稍後時間與學生對話

至下午約3時，署任校長、常務副校長麥建成到場，並宣讀學校的聲明。他指出，高層願意與學生在稍後時間進行對話。但在場學生不滿，反問為何不在今日進行對話，又質疑校方早於一個月前已經聲稱會進行對話。

麥建成則指，要協助各人的時間表，希望大家可以保持理性。他強調自己1993年便到校任教，「我愛大學、我愛我的學生、我愛民主」，又指學校會在一個月內協調建立對話平台。

學生不滿，決定直闖行政樓八樓，要求與校方直接對話。不過，校方將所有升降機上鎖，並封閉後樓梯。最後，他們決定改到學生事務署表達四大要求。

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協理副校長麥福達承諾今晚將電郵錢大康

協理副校長麥福達下午3時48分到場，他開首即指學杧校以保障學生的安全為首要，校方也多次公開向警方提問校方的疑問，要求警方盡快釋放被捕的實習記者同學蘇敬華，希望警方解釋被捕原因。

但學生拒絕校方只向警方提問疑問，強調校方應譴責警方的濫捕手法。麥福達指，若錢大康曾承諾當方仲賢獲釋後會譴責警方，那麼他應該這樣做。

方仲賢向麥福達表明，自己曾兩次遭警方拘捕，但警方最後都沒有控告他，質疑校方為何不可履行承諾。麥福達強調，校方想聆聽學生的聲音。

方仲賢又提出校方可否不追究周一的同學，強調他們不是要進行破壞行為，原因是錢大康拒絕對話在先。麥福達則稱，他一個人不能做出相關決定，「就算有怒氣，都唔應該破壞。」

由於錢大康將於一周後返港，學生要求9月27日進行公開對話。麥福達稱會直接與錢大康溝通。

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麥福達最後承諾，他今晚將向錢大康發電郵，並會要求對方回應學生的要求， 以及履行曾承諾的行為；他又指，電郵亦會以副件方式發給學生會。方仲賢表示，學生會一收到電郵，便會以自己方式公開。其後，學生和平散去。

浸大學生於16日發起遊行，聲援被捕學生記者。（資料圖片／梁鵬威攝）

學生四大要求包括︰要求錢大康回應學生記者被捕一事；校方為被捕同學提供學業、法律及經濟上嘅支援；校方譴責香港警察濫權濫捕及打壓新聞自由；校方承諾保障學生學習時之人身安全。浸大學生會表示，幹事會已經再給予錢大康一日時間「了解事實真相」，要求他「就公開食言向浸大同學公開道歉」。

校長錢大康今日向師生及校友發電郵，文中指周一有學生闖入逸夫行政樓八樓，辱罵同事並毀壞該樓層的門，浸大不接受任何形式暴力行為，又稱近日校園內的肢體及言語侵犯行為，均不能接受。他揚言將對涉事者採取行動，包括展開紀律程序。