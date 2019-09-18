【9.15衝突】錢大康發信轟學生闖入行政樓不能接受　將展紀律程序

周日（15日）的「港島行街」遊行再次演變成多區警民衝突，浸會大學「廣播新聞網」學生記者蘇敬華學生記者當晚在炮台山採訪時，遭遇警員截查並被搜出一把餐刀，隨後以涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕。 過百名浸大學生周一（16日）發起聲援行動，其間有學生以磚頭砸開門鎖，進入校長室樓層。最近頻頻就社會議題發表意見的前特首梁振英，今日凌晨在Facebook發文批評：「錢大康校長應該反省。」 校長錢大康今日向師生及校友發電郵，文中指周一有學生闖入逸夫行政樓八樓，辱罵同事並毀壞該樓層的門，浸大不接受任何形式暴力行為，又稱近日校園內的肢體及言語侵犯行為，均不能接受。他揚言將對涉事者採取行動，包括展開紀律程序。

被捕記者被搜出一把餐刀，遭被捕帶走。（香港浸會大學新聞系—廣播新聞網(BNN) 授權 facebook 影片截圖）

過百名浸大學生周一下午2時半在浸大校園內遊行，訴求包括要求校方承擔責任，支援被捕學生蘇敬華。學生當日不滿常務副校長麥建成簡短對話後隨即離場，部分人行樓梯到8樓校長室要求與錢大康會晤，由於該樓層門已鎖上，學生未能進入，因而試圖強行打開門鎖；有學生以噴漆遮蓋8樓閉路電視，又有人用磚砸門，最終門被打開。

新聞系系主任劉志權及副校長（教與學）周偉立，當日亦有現身回在場學生質問。

事後，身兼全國政協副主席的梁振英今日凌晨12時許在Facebook發文，他批評：「校長如果不善於管理，或者有權不用，不敢管理，只想討好學生、見風轉舵，這種人最好不要做校長，做教授算了，當然，薪酬另議。浸大的教職員和學生有沒有管好？錢大康校長應該反省。」

事實上，錢大康周一曾向師生發信，稱校方非常關注事件，已就此接觸警方，敦促警方公平、適切處理案件。事隔兩日，錢大康再向師生及校友發信，他稱近日校園內發生的言語及肢體侵犯行為是不能接受，重申校方不接受任何形式暴力行為，並且有義務為教職員及學生維持和諧、安全的環境。

梁振英今日凌晨12時許在Facebook發文，批評浸大事件。（網頁截圖）

+ 8 + 7 + 6

錢大康今(18日）向師生發電郵批評，剛過去的星期一，包括一些同學在內的一群人，闖入逸夫行政樓8樓，辱罵教職員並毀壞該樓層的門。他強調，相關行為絕對不能接受，亦毫無藉口，並揚言將對涉事者採取行動，包括展開紀律程序。

錢大康給師生電郵全文如下：

各位同學、同事和校友：



共建包容 互相尊重



在香港浸會大學這個關愛校園，我們素以互相尊重、和而不同的優良傳統引以為傲。這種尊重是言論自由的基石。大學亦致力促進人類福祉，與社會攜手解決我們面對的難題。基於這份信念，我們的同學和同事一直熱衷於就各種社會議題表達意見和關注。雖然大家有不同意見，但同樣出於對浸大和香港的真誠關懷和承擔。



我們珍惜學術自由和多元化等價值和原則。即使我們有不同意見，我們仍會盡最大努力，守護和平地及在免於恐懼的情況下表達意見的權利和自由。即使我們認為自己的意見有多正確，也沒有權利去踐踏他人的權利和自由。我們沒有權利把自己的意見強加於人。這是文明社會和浸大最基本的指導原則。



近期校園內發生涉及行為欺凌或言語欺凌的事件，是絕對不可接受，違背了浸大整個社群的共同價值。在浸大，我們不會容忍和合理化任何形式的欺凌和暴力行為。作為一間大學，我們在道義上有責任為同學和同事提供一個安全的環境，讓他們在和諧的氛圍下工作，並且在免於恐懼的況情下，自由地表達意見，又或者選擇不就任何議題公開表達立場。



但很遺憾在剛過去的星期一，這份尊重他人的核心價值再次被貶損。包括一些同學在內的一群人闖入逸夫行政樓八樓，辱罵同事並毀壞該樓層的門。這些行為絕對不能接受，亦毫無藉口。我們將對涉事者採取行動，包括展開紀律程序。



我們所有珍惜浸大共融和互相尊重的優良傳統的同學、校友和同事，都會關注校園出現排斥異議的現象。正因如此，大學會繼續為所有人提供所需支援和一個安全的校園，並在校內推廣共融和互相尊重。我們歡迎你的意見。



在社會感到無望之際，大學就是希望的堡壘。我們的社會期望浸大同學和同事在政治紛擾導致部份人趨向暴力和仇恨之際，能夠展現理性。我呼籲你們每一位向社會示範浸大所擁抱的價值和原則。大學呼籲大家拒絕任何形式的仇恨和欺凌，讓浸大回歸以往充滿關愛，所有思想和諧地百花齊放的環境。



祝願大家有一個豐盛的學期。



校長

錢大康