【逃犯條例】被捕浸大記者獲保釋　家人發圖反駁警方搜出「尖刀」

周日（15日）晚，浸會大學「廣播新聞網」學生記者蘇敬華，於北角示威現場採訪期間被捕。警方昨晚（16日）發稿表示，警員當時在英皇道與炮台山道交界，截查一名姓蘇（20歲）青年，在其背包內檢獲一把約9吋長餐刀，他涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，已獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到，案件交由港島總區重案組跟進。

而在昨午的警方記者會上，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，機動部隊警員懷疑該學生記者與示威者同夥，截查及盤問後，在其背包發現一把9寸長的「金屬尖刀」，現場警員不接受其「切月餅」的解釋，將他拘捕。

及至昨晚，被捕學生記者的家人，透過「廣播新聞網」發放一張相片，澄清指圖中餐刀與該記者被捕時所攜的餐刀同款，「一套原先有四把，而餐刀九吋長，手柄五吋長，刀鋒位置長四吋」其家人亦強調，餐刀並非「尖頭」，而是「鈍頭」刀，與警方所指的有很大出入。

被捕學生記者周日（15日）被北角掙訪時遇查，被搜出餐刀。（香港浸會大學新聞系—廣播新聞網(BNN) 授權影片截圖）

昨日（16日）浸大學生發起遊行，聲援被捕學生記者。（資料圖片：梁鵬威攝）