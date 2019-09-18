【9.15衝突】浸大廣播新聞網被捕學生：暫時不外出採訪反修例衝突

浸會大學新聞系廣播新聞分組學生製作的網上新聞平台廣播新聞網，一名學生記者於9月15日採訪港反修例示威時，被警員搜出持有一把餐刀被捕，警方拒絕其解釋，有關平台今日下午3時召開記者會交代細節。當晚被捕學生記者蘇敬華現身，講解當晚情況。

被捕的蘇敬華（左二）現身，講述當晚被捕過程。（梁鵬威攝）

重申餐刀是切月餅 相信法庭會還公道

蘇敬華表示，他在9月15日晚以浸會大學廣播新聞網的記者身份採訪，在炮台山附近被警察截查。當時他身穿記者反光衣、眼罩、面罩，以及一把全長9吋的餐刀，刀鋒長4吋、刀柄長5吋，當時有用紙巾包住，警員自行解開，他稱當時已解釋是切月餅用。被截查時，身邊同事兼同學想要拍攝記錄，被警察亦涉及隱私而阻止。

蘇敬華被警方以藏有攻擊性武器被捕，至16日晚上7時才獲准以500元保釋候查。由於暫時保釋候查，故現時不會向投訴警察課投訴或民事索償，不會要求警方道歉。「表面證據成立，咁咪拘捕我囉，去到最後有咩事決定起訴我，相信法庭最後會還我公道。」

蘇在記者會上再重申，他因中秋節（13日）當日無空，於是在前一晚迎月夜（12日），先和女朋友過節。由於女友忘了帶刀切月餅，因此他帶來餐刀，以便切月餅吃。使用後餐刀一直放在背囊中，並沒有再執袋，便於15日到場採訪。

蘇敬華表示經過被捕事件，他仍希望當記者。（梁鵬威攝）

為自己無執袋「疏忽懶散」表歉意

蘇敬華譴責警方有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華以「九吋長尖刀」形容他袋中的餐刀，譴責警方無理拘捕及阻撓同行記者執行職務。「希望警方日後處理衝突場面時持平執法，是就說是，不是就說不是！」

他感謝上帝、學校、教授、家人女友以及浸會新聞系的同學。他對自己「疏忽懶散」而導他們費神，表示歉意，「我冇執袋，呢個係我做得唔好地方。帶住把刀出街俾人搜身搜到，當然人哋有合理懷疑。」

他表示，作為記者就要記錄事件，形容面對「白色恐怖」、被針對亦要面對及不要害怕。

蘇敬華（左二）相信如最終被起訴，法庭會還他公道。（梁鵬威攝）

對於同學周一圍堵校長室，並打爆門上玻璃，他以不在場而不了解全部，不作評論，但強調「不篤灰，不割蓆」；不過他也說，當校長真的不在時，同學應離開，而不應繼續阻撓其他教職員。他希望校方不要追究同學。

修讀新聞系 抱負做記者

對於梁振英在Facebook撰文要求浸大校長錢大康管理好學生，蘇認為不擔心國家領導人關心事件，因為此前港澳辦、甚至美國總統特朗普都有評論香港，認為大家關心香港是好事。

他表示，學生記者經常會面對質疑，但是他亦希望報道香港正在發生的事情。他修讀新聞系，有當上記者抱負，事件不會動搖他對新聞行業的心，不會因而不敢再採訪；但因剛剛保釋，會暫時避一避，不出去採訪反修例衝突。

↓↓9月15日炮台山至北角連串衝突↓↓

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系主任劉志權：警方做法非常不合理

浸大傳理學院新聞系主任劉志權表示，校方已經為有採訪任務的學生配備保護裝備，此前亦有請路透社記者前來指導；新聞系亦有將律師的聯絡方式給所有學生，萬一被捕可用來求助。他亦擔心前線採訪的學生記者，理解他們想要報道事件的熱忱，不會要求他們不去前線，亦允許學生留守後方，做剪片工作。

他並表示，學生記者的採訪權利應當被保障，警方的做法非常不合理；但學校不會用譴責這個字眼，有自己的考慮。他表示，要證明餐刀是用來攻擊才可定義為攻擊性武器。至於校方想要實行紀律聆訊日前在校內衝突校長室的學生，他表示自己不是高層未有參與。

警︰涉嫌藏有攻擊性武器 重案組跟進

周日（15日）晚，浸會大學「廣播新聞網」學生記者蘇敬華，於北角示威現場採訪期間被捕。警方於16日發稿表示，警員當時在英皇道與炮台山道交界，截查一名姓蘇（20歲）青年，在其背包內檢獲一把約9吋長餐刀，他涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，已獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到，案件交由港島總區重案組跟進。

被捕學生記者的家人，亦透過「廣播新聞網」發放一張相片，澄清指圖中餐刀與該記者被捕時所攜的餐刀同款，「一套原先有四把，而餐刀九吋長，手柄五吋長，刀鋒位置長四吋」。其家人強調，餐刀並非「尖頭」，而是「鈍頭」刀，與警方所指的有很大出入。