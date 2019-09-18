【逃犯條例】小學活動被誣指「曱甴培訓營」　校方：對誤解感遺憾

反修例風波續數月，影響社會不同層面，連校園亦受到無辜波及。今日（18日）一組學生活動的相片在網上瘋傳，相片中學生佩戴護具，並手持玩具槍。有網民將相片上載至Facebook專頁，並指當中的小學生「裝扮似曱甴」。 《香港01》向涉事的教育大學賽馬會小學查詢，校方回應該次活動於6月5日舉行，參與者為小六風紀服務生，裝束為訓練期間作保護之用，與最近本港的社會事件無關。

校方：活動於6月5日舉行 和之後的社會事件無關

校方在回覆《香港01》查詢時表示，校方早在4月就已經收到不同機構的書面邀請，提供免費的多元化活動，射擊訓練營是其中之一，並5月底時已經以書面形式通知了家長；校方並在6月5日邀請當屆小六風紀服務生參與其中，而裝束都是訓練期間做保護用途，和之後的社會事件無關，對於某些人士的誤解感到遺憾。

據了解，校方亦就事件向家長發信，表示社交媒體上有散播有關照片，並作失實的文字描述，而該活動是與非牟利機構舉辦，以提升學生的體能、自信及團隊合作精神，強調當天參與活動的學生已獲家長書面同意。

相關照片在Facebook群組廣為傳播，之後亦流入內地社交媒體微博。有內地網民稱，這是「香港教育大學賽馬會小學的民主教育」、「香港曱甴培訓營」。現時，學校官網已經撤下活動相片。