【逃犯條例】接受央視訪問　警司高振邦：有人濫用記者身份

中央電視台新聞頻道（央視新聞）昨日（17日）在其微博及Facebook帳號，發布一段香港警察公共關係科警司高振邦的訪問。高於訪問中表示，在過去數個月，「我哋見到一啲人去濫用記者身份情況出現」，指他們大聲謾罵、挑撥現場群眾情緒行動。他指由於本港沒有統一機構發放記者證，面對示威現場五分八門反光衣及記者證，警員難以辨真假記者。 作為衝突現場的傳媒聯絡隊成員，高振邦說他們最有威力的武器「就係我哋身邊嘅揚聲器」，結果難敵磚頭亂飛，負傷入院治理。他形容警察是「維持治安嘅最後一條防線」，呼籲市民一同「止暴制亂」。 該帖子發布一日，已有2.7億次閱讀，並一度位列「微博熱搜」第32位。 記者協會主席楊健興表示，不明白高振邦指「濫用記者身份」的意思，呼籲高提供其對傳媒指控的相關資訊，包括地點和時間等，以免令人質疑有假記者情況。

央視新聞昨日（17日）下午發布一段「“藍背心”警察：我們永遠站在最前線」片段，訪問警察公共關係科警司高振邦。（網上截圖）

警察係維持治安嘅最後一條防線，咁我哋永遠都企係最前線。 警司高振邦

「記者有啲說話，聽落唔係咁唔舒」

過去數周，警方每日下午4時均會召開例行記者會，警察公共關係科警司高振邦不時以主持人身份現身記者會。央視新聞昨日（17日）下午發布一段以「“藍背心”警察：我們永遠站在最前線」為題、香港警察公共關係科警司高振邦的訪問。

高振邦表示，有時候記者會裏面的秩序「比較難控制」，又指傳媒會「爭相繼續追問一些題目」。根據過去數場記者會片段，警方均只回應每位傳媒3條問題，而第4條或以後的問題將不獲警方回應。不過近期出現記者追問不停，「當然佢哋有啲說話，聽落唔係咁唔舒，因為平時我哋關係唔係咁樣。我都明白、理解，因為各人角色唔同。」

傳媒聯絡隊裝備一般 執勤中磚受傷

高振邦亦表示在近月反修例運動中，傳媒聯絡隊身穿藍色背心在現場執行職務，直言「裝備與防暴警員有好大距離」，「所以喺行動上面，我哋要格外留神」，他笑言：「我哋傳媒聯絡隊，最有威力嘅武器，就係我哋身邊嘅揚聲器」，呼籲記者可給予「一啲工作距離」，以及在安全地方工作。

他不諱言，在如斯混亂地方，任何人都有受傷風險，包括他在內，「有次喺尖沙嘴，我同防暴大隊工作時，就畀一嚿磚頭擊中我右邊胸部同手，令到我受傷，送咗去醫院度治理。」

截至今日下午4時半，央視高振邦訪問的閱讀已達2,7億次。（微博截圖）

指記者反光背心五花八門 難判斷誰是真正傳媒​

高振邦表示，香港無機構統一發出記者證，「所以喺（示威）現場見到五花八門反光背心、好多唔同記者證件，我哋係好困難以辨別，究竟邊一啲係真正傳媒。」他表示在過去數月，「我哋見到一啲人去濫用記者身份情況出現，可能佢哋會大聲謾罵、挑撥現場群眾情緒。」

高振邦最後提到，「警察係維持治安嘅最後一條防線，咁我哋永遠都企係最前線。作為一個警察，我覺得喺成個香港環境裡面，最緊要係止暴制亂，希望全香港市民一齊止暴制亂，咁先至可以盡快回復返好似以前太平盛世時間。」

記協主席：指記者挑撥屬「嚴重指控」

記者協會主席楊健興表示，不明白高振邦指「濫用記者身份」的意思，並否認有濫用情況。他認為記者並沒有特權，續指高振邦稱有記者挑撥在場人士情緒是「嚴重指控」，呼籲高振邦提供其對傳媒指控的相關資訊，包括地點和時間等，以免令人質疑有假記者情況。

至於近日有言論稱有「假記者」，楊健興則稱若是香港記者協會會員的話，則需要遵守會方所訂操守。他表示，就「假記者」指控，記協暫時收到一宗涉及有問題記者證的案件，並已報案處理。