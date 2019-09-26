【興德學校】教師團結感鼓舞　校長賴子文：經歷失敗的成功更可貴

歷經「影子學生」、校政混亂風波的屯門興德學校，今年再度迎來新氣象，前資助小學校長會主席賴子文9月正式就任校長。 上任至今近一個月，賴子文接受《香港01》專訪時談及校內教師團隊，他指，雖然大多經驗尚淺，惟工作態度積極，更直言是「史無前例地」團結，他說：「以前（教師團隊）被人話到咁不濟，實在唔公平。」 賴子文認為，接下來最大挑戰是要改變其他人對興德的負面評價：「過咗去嘅，無意思要去平反；經過失敗嘅成功，更加可貴。」而面對學校長遠發展，目標是：「着手改善課外活動、學習及升中選校等。」

於長洲國民學校服務逾15年的賴子文，,現時在興德學校的辦公室內仍放置與國民學校學生的合照。（羅君豪攝）

於長洲國民學校服務逾15年的賴子文，今年9月加入興德學校後，繼續依照往年慣例，每天早上7時回校迎接學生。

藉70年代卡通「小露寶」讓學生明白大人世界

然而，加入興德學校後唯一分別是，賴子文經常取出「私人珍藏」──70年代卡通漫畫人物「小露寶」，藉以向學生講述其理念，他在開學禮時便如此解釋：「小露寶」是一個「蠢學生」，但他十分「有心」，即使經常做錯事，心底裡亦是為人設想。

賴子文接受《香港01》專訪正值放學時間，當賴校長拿着「小露寶」出現時，一眾學生便蜂擁而上，不厭其煩地再次聆聽「小露寶」故事的意義，期間更與校長有說有笑；原來賴校長期望，透過小朋友的語言，讓他們明白大人世界的道理，「不論點蠢都好，都一定能夠達到理想。小朋友係越讚越叻，越鬧越蠢！」

當賴子文拿着「小露寶」出現時，一眾學生蜂擁而上，不厭其煩地再次聆聽「小露寶」故事的意義。（羅君豪攝）

興德學校歷經風浪，新接任校長一職的賴子文形容，實際情況與想像中大相逕庭。他形容興德學生非常乖、有禮貌及純品，與長洲的學生不相上下。

惟面對人事問題相對複雜的教師團隊，賴子文甫上任，先重新訂立清晰的管理架構，加上教師全面學位化，他坦言有助提升團隊士氣及運作效率。「教師團隊好積極，團結性係史無前例地強。」賴子文說，暑假時讓教師們放一個悠長假期，着他們不必在暑假期間操心校務。

老師團隊積極 主動建議辦開放日

開學後，教師團隊主動決定於9月14日公眾假期舉辦開放日，「佢哋（教師團隊）根本無計較……以前被人話到咁不濟，實在唔公平。可能係有小部分人，影響大部分老師。」

賴子文說：「我自己只係搭咗個臺，俾老師去表現。」（羅君豪攝）

「我自己只係搭咗個臺，俾老師去表現」

賴子文又形容，加入興德後，其視野及感覺有一全新體驗。他透露，有老師開始選擇展現自身才華，主動建議在校內開辦英文戲劇活動，兼自行帶隊，「我自己只係搭咗個臺，俾老師去表現。」

今年4月時賴子文曾接受《香港01》訪問，談及上任後的目標是與師生、家長建立互信，並計劃在興德服務至退休，用10年時間讓學校變好。事隔半年，賴子文指原本預期上任後的首要任務，是讓學校團結一致，但目前情況令他感到意外，從而亦修訂目標：着手改善課外活動、學習及升中選校等方面。

賴子文希望以小朋友的語言，讓他們明白大人世界的道理。（羅君豪攝）

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重新定位：「認真學習的Happy School」

賴子文認為，要達致上述各項目標，首要定下學校風格：興德學校是「認真學習的Happy School」。他強調校園不會完全「零功課」，反而因材施教才是最重要，例如他正在小三、小四及小五班級，試行按學生水平，將每班的中文科分成兩個小組、由兩位老師各自負責教學；另外，亦會帶領學校走「科學路線」，他認為小學階段學懂基本科學知識尤其重要，如此有助學生銜接中學課程，對其學習有更大幫助。

上任至今近一個月，賴子文曾親自致電區內數十間幼稚園校長，他形容大部分校長的反應良好，更有校長邀請他到幼稚園舉行興德學校入學講座。雖然興德今年小一只開3班，但賴子文直言已比預期中好，同時更有雙位數字叩門生，感到十分鼓舞，賴笑言：「算係苦中有點甜啦！」

賴子文形容，興德學生非常乖、有禮貌及純品。（羅君豪攝）

誠然，「重建」興德學校仍有一段漫長路。談及未來，賴子文直言主要挑戰便是其他人對興德學校的負面評價，但他同時道：「過咗去嘅無意思要去平反，經過失敗嘅成功，更加可貴。」