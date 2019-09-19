【8.31太子站衝突】消防處反駁楊岳橋　指聽千段錄音確定7人送院

反對修訂《逃犯條例》風波持續超過三個月，於8月31日太子站爆發嚴重警民衝突，甚至傳出「打死人」流言。立法會議員楊岳橋周二（17日）稱取得當晚消防處的個案記錄，並指處方曾就多個關鍵項目作修改。 消防處今日（19日）再為事件解畫，副消防總長（總部）陳慶勇在會上公開消防修訂的紀錄，並表示消防處至今已翻查過千條錄音，未來會繼續作出修正，以完整當晚事發經過。他又指36分鐘空白期，全因救援工作忙碌。高級助理救護總長（港島及九龍區域）羅信堂則回應指，消防處人員高估傷者傷勢是慣常做法，他稱救護人員在第二次點算，終確定傷者為7人，並全部清醒下送院治理。

↓↓8月31日太子站警民衝突↓↓

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消防處於今日下午4時召開記者會，副消防總長（總部）陳慶勇及高級助理救護總長（港島及九龍區域）羅信堂將會出席。早前消防處曾三度見記者交代831太子站事件，包括分別是9月2日的警方例行記者會，以及9月10日聯同警方、醫管局及港鐵代表召開聯合記者會，及於上周四（12日）的記者會。

立法會議員楊岳橋周二（17日）表示，取得一份8月31至9月1日凌晨的消防處個案記錄，並邀請三位現職消防員透過視像對話講述該份文件，稱處方曾於9月3日及9月10日曾就多個關鍵項目作修改，其中三名歸類為「紅色」傷者在記錄中消失，同時記錄由凌晨12時36分至凌晨1時02分，有長達26分鐘時間屬完全空白。

▼港鐵公開831太子站部份閉路電視截圖▼

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斥三名自稱消防人員一知半解 開始「捉鬼」

陳慶勇在會上不點名回應楊岳橋，他表示，早前有自稱3名消防員的人士，憑其一知半解下作出解讀，是「污衊前線消防及救護工作」。他續指，由於涉及未經授權外洩資料，有誤導成分，消防處現已展開內部紀錄調查，並已致電消防員了解其身處位置，以追查該3名自稱消防屬員的身份。

另外，陳慶勇又回應指，前線人員一般需要在短時間內處理大量訊息，消防人員以電話或無線電聯絡中心，即時作出的記錄會有不清楚地方。他指處方人員至今已翻查超過1,000條錄音內容，並已作出多次修正，不排除未來會繼續有修正工作。

陳慶勇在會上又公開消防修訂的事故紀錄，他解釋部分修正為處方人員確認紀錄、更正錯別字、跟據錄音紀錄修改內容等。其中事故記錄第4項及第17項的項目曾多次作出修改，包括9月1日曾修改人名的錯別字，項目中更出現6紅、2黃、2綠傷者的紀錄，惟陳慶勇指10名傷者送院並不等於實際執行的情況，只為初期分流指示，現場救護指揮官最後點算共有7名傷者，並在第9項項目中經已列明為7名傷者，重申事後修正事故紀錄是慣常做法，同時否認消防處人員未能查看事故記錄的說法。

長達36分鐘無消防員與指揮中心通話

就當晚事故記錄中，由9月1日凌晨0時36分至凌晨1時02分，有長達26分鐘，現場消防員與指揮中心完全沒有通話紀錄。陳慶勇回應指，現實應為0時26分至凌晨1時02分，共36分鐘。他解釋指由於該段時間為增援的救援人員進入太子站，並作出增援的時間，救援人員需要確認傷者所在位置、傷勢，先集中再作出點算，所以在凌晨1時02分就錄得7名傷者的紀錄。由於當時只有一名救護指揮官先進入太子站，羅信堂亦指一人並不能做太多工作，即使他確認有7名傷者，當時仍未能確認傷者年齡等紀錄。

羅信堂又補充，消防處亦希望了解8月31日太子站內情況，尤其10名傷者後改為7名傷者的說法。陳慶勇表示，消防處並沒無向港鐵索取閉路電視片段，羅信堂又稱消防現時與市民獲取的資訊一樣，看過港鐵提供當晚站內的片段截圖，認為當中或涉及私隱問題，他續表示尊重港鐵發放資訊的決定。

副消防總長（總部）陳慶勇（右）曾於9月12日出席記者會。（資料圖片）

高估或將傷者歸納為較嚴重 以求更多增援

就外界質疑嚴重傷者無法自行走動，羅信堂則指即使頭部受傷的傷者，「睇落好似好嚴重，血流披面咁」，開初會將其評估為傷勢嚴重，在經過治理及檢查後，可能是頭皮受傷流血，實際上仍可走動。

陳慶勇引述現場同事表示，救護人員當時在尋找警方的指揮官方面有困難，令救援人員初時未能進入車站內，惟最後共20人均成功進入站內增援。他續指，當晚過程中與警方不斷協調，亦有走遍整個月台，尋找和了解傷者的情況，在現場「兵荒馬亂」下，救護指揮官詢問和初步檢視傷者情況的時間倉卒，按慣常做法，高估或將傷者情況歸納為較嚴重的傷勢，以便要求更多增援。

陳慶勇亦在會上承認，當時救護人員曾考慮在港鐵太子站E出口離開現場，但與警方協調後，警方評估太子地面一帶仍然危險，在考慮到同事及傷者安全，最終決定用列車將傷者先運到荔枝角站，再送院治理。