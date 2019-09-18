【8.31太子站衝突】消防處曾改系統記錄　處方斥片面解讀引誤會

8月31日太子站衝突事件，點算傷者人數有多次變更，並出現有人死亡的傳聞。公民黨立法會議員楊岳橋昨（17日）召開記者會，公開一份8月31至9月1日凌晨的消防處個案記錄，並邀請三位現職消防員透過視像對話講述該份文件，指處方在事發後屢修改多個關鍵記錄，認為唯一能解答疑問的是港鐵公開閉路電視片段，還事件一個清白。 消防處回應指，「有自稱本處人員在不熟悉有關運作、當晚的行動細節及事故背景等情況下片面解讀行動紀錄，實在是不負責任的做法。」指核實資料後補充或修正事故紀錄是一貫做法，「並非有人在一知半解的情況下指為罕見。」處方更批評現時引起更加多不必要的猜測或誤會。

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【831太子站】楊岳橋：消防處記錄多處修改 疑將傷者由10改至7名

處方稱修改記錄非罕見 斥「有人一知半解」

消防處回應指，消防處的事故紀錄（Incident Log）載有事故的相關資料，包括現場主管與消防通訊中心聯絡的訊息。由於在處理事故期間，一般需要在短時間內處理大量訊息，所以在紀錄上可能有些不清楚的地方。在過程中亦很多時以電話對話方式與通訊中心聯絡。故此，為確保事故紀錄反映真正實況，在完成行動後，消防通訊中心會於有需要時與現場主管再核實資料及翻聽錄音，以補充或修正事故紀錄，「此舉為消防通訊中心一貫做法，特別在大型事故中常見，而並非有人在一知半解的情況下指為罕見。」

處方指，明白公眾對事件十分關注，為確保就該事件所提供資料的準確性，處方人員連日來翻聽超過700條的相關錄音，亦再三與現場主管核實所有行動過程，並把相關資料補充在行動紀錄，務求更準確地整理有關事件的事故紀錄，在9月12日舉辦的記者會上，亦曾表示為確保事故紀錄準確，人員會在核實資料後修正事故紀錄的資料。

處方重申，消防通訊中心的行動紀錄及相關文件涉及大量專門用語及行動資料，「而有自稱本處人員在不熟悉有關運作、當晚的行動細節及事故背景等情況下片面解讀行動紀錄，實在是不負責任的做法，同時亦很容易會混淆或錯誤解讀某些訊息，而引起更加多不必要的猜測或誤會。」處方對於再有內部資料外洩及上述人士的行為，引起公眾對消防處誠信及質疑當晚處理事故人員，處方對此作出嚴厲批評，亦表示極度遺憾。