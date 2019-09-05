【沙中線】會展站地盤水浸被質疑海水倒灌　港鐵澄清：爆兩條水管

屢被揭發出現工程問題的港鐵沙中線，再被市民拍攝到港鐵沙中線會展站內出現大範圍水浸情況，一度被指地盤出現海水倒灌。港鐵回覆《香港01》時，承認工地範圍出現水浸，但解釋與兩條水管爆裂有關，又稱目前水務署已關閉有關水掣，並進行修復工作。至於是次爆水管事件的具體原因，水務署仍在調查。

有市民拍攝到會展站地盤水浸情況。(網上圖片)

有市民於昨晚(9月4日)拍攝到，灣仔沙中線會展站地盤，出現水浸情況，地盤儼如一個泳池。相片在網上傳出後，有市民質疑會展站有如較早前西九文化區的地盤一樣，出現海水倒灌情況，紛紛在社交平台留言。有人笑言「係咪成個站沉咗?」、「靈龜落水呀?」、「諗起張新設計陸沉銀紙……」

港鐵表示，昨日(4日)下午4時半及晚上9時，會議道杜老誌道工地地底一條直徑約150毫米水管，及一條約450毫米咸水管先後爆裂，地盤工程人員發現後，即時通知相關政府部門，水務署已關閉水掣並正進行修復工作，水務署正調查是次爆水管事件的具體原因。

《香港01》記者於昨晚11時左右，抵達會展站地盤了解事件，初步得悉「水源」湧出位置，大約在杜老誌道近會議道。記者到達時，地盤的積水已大致退卻，有多名工程人員正在爆水管位置視察，地盤內亦有抽水機運作，抽走積水。

地盤內積水大致被抽走。(陳永武攝)

港鐵今年7月中向政府提交沙中線紅磡站擴建部分的全面評估報告，以及北面、南面連接隧道及列車停放處的實際建造狀況的核實工作報告，宣布明年第一季先啟用大圍至啟德站，稱為「屯馬線一期」，同時將爭取2021年底前全線開通大圍至紅磡段。至於沙中線過海段（即紅磡至金鐘段），運輸及房屋局早前向立法會鐵路事宜小組委員會提交文件，指受灣仔發展計劃工地交接影響，以及會展站沉降事宜，工程進度有所影響，原訂2021年通車存有變數。