青衣宏福幼稚園爆急性腸胃炎　涉及21學生、2職員　全部情況穩定

社會新聞
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衞生署衞生防護中心今日（23日）公布，位於青衣的宏福中英文幼稚園暨幼兒園爆發急性腸胃炎，個案涉及10男11女，年齡介乎2至3歲，以及兩名女職員。病人自本月16日起陸續出現嘔吐、腹瀉及發燒，當中20名病人曾經求醫，3名病人曾需住院就醫，經治療後已出院。現時全部病人情況穩定。

衞生防護中心正繼續調查個案，並提醒市民及院舍人員注重個人及環境衞生，以防感染急性腸胃炎。

位於青衣青怡花園青怡薈的宏福中英文幼稚園暨幼兒園爆發急性腸胃炎，個案涉及10男11女，年齡介乎兩至三歲，以及兩名女職員。他們自本月16日起陸續出現嘔吐、腹瀉及發燒。20名病人曾求醫，當中17人往私家醫院或診所求醫、1人往瑪嘉烈醫院急症室求醫、1人往聯合醫院急症室求醫、1人往威爾斯親王醫院急症室求醫。3名病人曾需留院就醫；一名2歲學生曾住瑪嘉烈醫院、一名3歲學生曾住聖德肋撒醫院、一名職員曾住聯合醫院，他們經治療後均已出院。現全部病人情況穩定。

衞生防護中心人員已到該校視察，並向校方建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對學校進行醫學監察。署方正繼續調查。

衞生防護中心發言人提醒市民採取相應措施，預防感染腸胃炎。市民清理嘔吐物及糞便時須戴上手套，事後須再洗手；處理食物或進食前、如廁後或更換尿片後須徹底洗淨雙手；以稀釋的一比49家用漂白水徹底清洗和消毒染污的地方及物件，事後並須徹底洗淨雙手；以及避免進食未經徹底煮熟的食物。

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