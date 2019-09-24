獨居長者板間房內藏500床蝨　中大團隊研究「天敵」真菌滅蝨

由中文大學師生組成的「香港滅蝨研究行動組」今日（24日）發布「香港蝨患問題——先導計劃」研究報告。當中發現，51%受訪者有家居蟲患問題，而36%受訪者在過去一年曾在居所發現床蝨。本港蝨患問題遍佈各區，當中深水埗屬重災區。 行動組於過去數月在九龍區到訪40多個劏房、板間房、公屋及私樓戶，當中有21户出現床蝨。行動組顧問及中大生命科學院教授趙紹惠表示，有2至3戶屬於「嚴重戶」，單位內有超過500隻床蝨。 行動組經實驗發現，真菌是床蝨的「天敵」，有效在1周內殺死床蝨，團隊正在研究運用真菌控制蝨患。

已經被床蝨咬到無曬感覺，唔會瞓唔到。 中大社會工作學系副教授黃洪引述家有500隻床蝨獨居伯伯

趙紹惠表示，曾探訪過2至3戶蝨患「嚴重戶」，單位內有超過500隻床蝨。（李恩慈攝）

伯伯家裡藏500床蝨：已經咬到無感覺

行動組於過去數月在九龍區到訪40多個劏房、板間房、公屋及私樓戶，當中有21户出現床蝨。中大生物學科四年級生馮晞淋表示，床蝨較容易在溫暖的環境生長，故沒有冷氣的家居出現床蝨風險較高。其中一個板間房「嚴重戶」令行動組印象深刻。

行動組顧問及中大社會工作學系副教授黃洪憶述：「第一次去個獨居伯伯屋企做問卷，未入門口已經發覺有一陣臭味，望見牆身有好多血漬，地上仲有一點點黃色污漬，後來發現係床蝨嘅屍體和糞便。」行動組揭開床單，發現渾床佈滿床蝨，幼蟲和蛋，整個單位有超過500隻。

令黃洪更心酸的是，伯伯曾告訴他「已經被床蝨咬到無曬感覺，唔會瞓唔到」。黃認為這種生活方式使人毫無尊嚴，故他必須盡力幫忙。為了滅蝨，行動組花了4至5小時，替伯伯徹底清理家居，幾乎扔棄屋內所有物品，包括拆床。

黃洪認為蝨患問題使人生活得毫無尊嚴，故他必須盡力幫忙。（李恩慈攝）

教師滿身蝨赧 夏日穿長袖衫免被誤會患皮膚病

行動組成員中大護理系二年級生周鴻揚表示，蝨患除了令人的皮膚出現痕癢紅腫，更會影響精神及社交健康。他在家訪中認識一名任職教師的公屋住戶，每日飽受蝨患困擾，四肢滿佈蝨赧。該名人士因擔心被誤會患有皮膚病，也害怕上班被學生取笑，炎炎夏日也堅持穿上長袖衫。周同學強調，社會不容忽視蝨患對市民的心理影響，希望政府能正視蝨患是一種流行病。

周鴻揚表示，蝨患除了令市民的皮膚出現痕癢紅腫，更會影響精神及社交健康。（李恩慈攝）

真菌於床蝨體內生長 一星期內殺蝨

趙紹惠稱，床蝨已對現時市面上的滅蝨產品，包括噴霧及粉末等產生抗體，因此需要研發更有效、容易負擔、對人體無害的創新滅蝨產品。行動組經實驗發現真菌是床蝨的「天敵」，正在研究運用真菌控制蝨患。

暑假期間，行動組同學將培養床蝨的碟子放置在戶外一星期，發現碟子上有部分床蝨消失，亦有部分床蝨體外生長出不明物體，同學把碟子帶走化驗。

培養一段時間後，同學看見部分床蝨上長有菇菌狀的白絲，於是將其抽取出來，嘗試放在活生生的床蝨上。同學發現該種真菌能長到床蝨的體內，並把牠們殺死。沾上真菌後一星期內，整隻床蝨都會被真菌包圍，然後漸漸死去。趙紹惠解釋，由於真菌並非即時把床蝨殺死，沾上真菌的床蝨就像載體一樣，能慢慢走到床蝨群中散播真菌，殺死其他床蝨。

趙紹惠稱，並非每一種真菌都能殺死床蝨，目前行動組仍在確認哪幾種真菌有效滅蝨。她補充，雖然真菌滅蝨研究在實驗室中初步成功，行動組仍在研究將真菌放置家中會否影響市民健康，同時正考慮應以甚麼方式在家居使用真菌。