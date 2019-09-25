政黨倡施政報告推行全民乳癌篩查　每人資助800元　涉資10億元

本港是亞洲乳癌發病率最高地區之一，每15名婦女便有一人患病。台灣早於2004年開始推行全民乳癌篩查，有效降低乳癌死亡風險達四成，並減少三成晚期乳癌發生率。不過香港就仍未有計劃推行，僅邀請香港大學研究乳癌篩查的可行性及對乳癌篩查策略，至今仍未公布結果。 立法會議員蔣麗芸及葛佩帆建議，政府應在施政報告落實推行全民乳癌篩查，提供資助或發放「乳癌篩查醫療券」，金額同為800元，涉及開支約為10億港元。

台灣早於2004年開始推行全民乳癌篩查，有效降低乳癌死亡風險達41%，並減少30%的晚期乳癌發生率，鑑於台灣在防治乳癌方面有良好成績，立法會議員蔣麗芸及葛佩帆，與香港乳癌基金會、癌症策略關注組等人，早前前往台灣考察。台灣政府現時為45至69歲女士，及40至44歲親屬有患癌的高危婦女，每2年免費進行一次乳房造影檢查，乳房造影檢查能偵測到乳房鈣化點或腫瘤，費用全由政府支付，至今有200萬婦女參加，篩檢結果顯示每1000人當中呈陽性反應約80至100人，這些婦女經複檢後，發現真正患乳癌人士為2至5人，即約佔0.2至0.5%。

香港乳癌基金會創會人張淑儀表示，相較於其他有進行全民乳癌篩查的國家和地區，如英國與澳洲，香港比率最高的乳癌確診期數為第二期，而有進行全民乳癌篩查的國家和地區為第一期，顯示全民篩查可改善比率最高的乳癌確診期數。對患者而言，愈早的確診期數可減少患者需要的後續治療，減低他們的身心與財政負擔。

立法會支援癌症病患者事宜小組委員會主席蔣麗芸議員建議，政府應於施政報告落實推行全民乳癌篩查，方案一是參考現時大腸癌篩查計劃模式，為年齡45歲至65歲以下向已登記服務的醫生進行篩查，接受服務每次會得到政府資助800元。方案二是向年齡45歲至65歲以下婦女，發放一次性金額為800元的乳癌篩查醫療券。

她稱，現時香港進行一次乳房造影檢查收費由1100至1800港元不等，即用者仍需自行支付300至1000港元差額，她希望在用者需付費情況下，避免服務被人濫用。以政府統計處2018年年底人口估計計算，45歲至65歲以下婦女有129萬人，涉及開支約為10億港元，她建議計劃於一年後檢討。

立法會支援癌症病患者事宜小組委員會副主席葛珮帆議員指出，香港的乳癌病發率是亞洲最高地區之一，且有不斷惡化跡象，並在本港女性致命癌症中排名第三，情況令人憂慮。雖然有科學報告指出及早檢查，將有效減低乳癌死亡率，但現時香港大部份患者或潛在患者並沒有足夠重視及充分了解，大部分婦女都是到出現症狀時才開始進行檢查及治療，卻早已錯過了治療的黃金期。