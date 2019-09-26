【沙中線】禮頓專家再質疑港鐵驗筋結果   不及格未反映實況

港鐵沙中線紅磡站工程被揭連串醜聞，政府設獨立調查委員會徹查，聆訊今日﹙26日﹚繼續。禮頓委聘的獨立統計專家Barrie Wells認為，港鐵之前檢驗、統計分析鋼筋接駁情況時有誤，或令調查未能反映實況，影響不及格率。

港鐵去年底展開全面評估策略，檢驗鋼筋接駁情況。（資料圖片／林若勤）

港鐵去年底展開全面評估策略，檢驗鋼筋接駁情況，評估結構安全，今年7月發表報告。Barrie Wells今日繼續以視像形式於英國倫敦作供。他表示，根據檢驗報告，紅磡站的工程問題，源於工人手工問題，憑此推斷問題並非獨立事件﹙independence﹚，不是獨立發生，應會出現群集﹙clustering﹚的情況。

Barrie Wells表示，檢驗報告的分析採用二項分佈﹙Binomial distribution❩，假定了抽驗樣本為獨立事件，與實際上可能出現的群集情況有異。他續稱，可能令檢驗結果未能準確反映真相，不及格率提高。

代表港鐵的英國御用大律師Philip Boulding問到，假如有群集情況，而抽樣時剛巧未抽中該位置，是否亦可能令不及格率下降。Barrie Wells同意，並指有需要調查是否出現群集。

石永泰（左）表示收到律政司回覆，由於紅磡站A區部分範圍無法進入檢驗，故抽樣前剔除了部分位置。（資料圖片／張浩維）

Barrie Wells的專家又嘗試以不同的置信水平﹙Confidence level﹚，即可信程度，推算不及格率，發現如果由原本的95%，下調至90%，不及格率會下降。

另外，聆訊早前透露，紅磡站A區並無獲抽樣檢驗鋼筋接駁情況，被質疑抽樣是否隨機，代表禮頓的資深大律師石永泰表示，收到律政司回覆，指由於A區部分範圍無法進入檢驗，故抽樣前剔除了部分位置。