【逃犯條例】醫護界發起兒童醫院集會無影　陳肇始重視防兒童疾病

反對修訂《逃犯條例》風波持續超過三個月，醫護界人員曾多次在醫院內舉辦集會，以和平方式表達訴求。醫管局行政總裁高拔陞日前曾指出，不贊成在醫院內舉行集會。 醫護界今日（28日）再於下午2時、在九龍灣兒童醫院舉行集會，要求食物及衞生局局長陳肇始責成醫管局行政總裁高拔陞，認真處理醫護人員在9月6日發出的請願信，交出處理時間表，請願信內容包括要求嚴正調查伊利沙伯醫院醫護涉嫌泄露病人私隱，譴責警方「攻擊前線急救人員」等。不過由儀式開始至結束，未見有人聚集。

陳肇始（前右）稱當局不單重視兒童疾病的治療，更重視預防。（羅國輝攝）

陳肇始發言時，提到當局不單重視兒童疾病的治療，更重視預防，例如為兒童接種流感疫苗，因此當局今年就擴大疫苗資助計劃的規模。針對兒童心理健康問題，她承認問題持續，且有上升趨勢，惟輪候服務的時間長，當局會繼續致力投放資源。

僅有兩人擬參加集會

記者今午1時許到達兒童醫院，一直只見零丁一、兩個人疑準備參加集會。其中一人稱，他也在等待來參加集會的人，暫不知其他人為何沒有出現。

陳肇始、高拔陞在下午2時許陸續抵達，出席兒科學會週年會議，期間未見有醫護人員向他們表達訴求。陳肇始在場內發言時，也未有人叫口號、舉標語，不過就有數人在她發言後提早離場。

醫護人員過往曾多次於公立醫院內，以靜坐、人鏈、和平集會等方式表達訴求。醫管局行政總裁高拔陞日前曾分別於傳媒訪問中，及以電郵方式表示醫院非示威和公眾集會的合適場所，希望醫護人員表達訴求的同時，需要注意並顧及家屬的觀感。

社交網站群組「HA Secrets」曾就其言論發表公開信，稱醫護人員不以罷工方式、於不影響醫院運作的前提下，表達意見為堅持自己的專業精神，而於醫院內舉辦集會與其他醫院活動的模式類似，質疑醫管局雙重標準。他們又在公開信內呼籲醫護人員在今日到兒童醫院參與集會。