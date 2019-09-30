【警方記者會】否認被捕者當人盾　 江永祥：當時好忙、一心多用

昨日（29日）再有人發起大遊行，原定路線未獲警方批出不反對通知書，最終爆發激烈衝突。期間有警員押解被捕人士時，手持胡椒球槍指向前方，遭質疑將被捕人當作「人盾」。 警方今日（30日）下午4時舉行例行記者會，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥否認「人盾」說法，形容情況「相當尷尬」，續指當時警員需要「一心多用」，因警員前方有不願散開的暴力示威者，既要控制被捕人，亦要擎槍指向前方的「暴徒」，稱不存在「人盾」問題。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥今日（30日）在警方例行記者會上否認「人盾」說法，指當時警員需要「一心多用」，稱不存在「人盾」問題。（陳浩然攝）

警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、行動部警司方志堅、中區警區助理指揮官（行動）廖珈奇及灣仔分區指揮官周虹，聯同消防處副消防總長（總部）陳慶勇今日（30日）會見傳媒。

不少媒體均拍攝到，警方昨日（29日）在金鐘夏慤道進行驅散和拘捕行動期間，以膝頭按壓示威者，令其難以呼吸；亦有警員於押解被捕人士時，以手持胡椒球槍指向前方，遭質疑利用一名被捕示威者作「人盾」及支撐。

江永祥否認「人盾」說法，又形容當時的情況「相當尷尬」。他解釋當時警員「好忙」，需要「一心幾用」。他表示，當時警員前方有危險，同時有大量不願散開的暴力示威者，而該警員剛完成拘捕行動，未及將被捕人士帶走，由於需要確保被捕人士受控制，以及應對面前危險，所以不存在「人盾」問題。

警：需確保被捕人士保安情況

另外，江永祥亦解釋警方作出拘捕時，需要將被捕人士按壓在地上，惟被捕人士仍會掙扎，直言「有時警員連手扣都未落到，所以未算完全被制服。」他續指近日有不少情況，制服期間有其他人「衝過嚟」阻礙工作，甚至意圖以武力搶犯，所以警員需要確保被補人的保安，並將其完全押解、帶離才算完成。