【10.1總結】衝突升級下四大要點　血與火交煎的12小時

10.1的警民衝突暴力再加劇。昨日荃灣衝突時有示威者被警員以實彈射中左胸，一度情況危殆，留醫深切治療部。中彈傷者為中五學生。事後警務處處長盧偉聰稱開槍「合法合理」。同日警方在油麻地、荃灣3個地點都有警員使用警槍，共開了6槍。同日截至晚上10時，送院傷者人數達66人。當中2名男子情況危殆，2名男子情況嚴重。 昨日亦有政府合署、逾廿個地鐵站、至少10個建制派地區議辦及電單車被破壞。警民衝突亦令全港交通癱瘓，整條荃灣綫停駛，馬鞍山綫亦暫停服務，一共47個車站關閉。另外多條巴士線亦停駛。

十一國慶，荃灣示威者中實彈，港大校園電視拍攝到他中槍一刻。（港大校園電視影片截圖）

黃大仙有警員拔真槍指嚇示威者。（羅君豪攝）

實彈中槍

警務處處長盧偉聰指，全日警員曾發射六槍實彈，分別於荃灣開一槍中人、油麻地開兩槍、沙咀道及沙田坳道，兩地方共開三槍。

香港大學校園電視記者拍攝到中槍一刻。片段所見，當時最少六名防暴警員正與約十多名示威者混戰，一名帶藍色手套的示威者，手持鐵通向警方揮舞，警員持槍指向他胸口的一瞬間，他揮棍擊中警員手臂，本已拔出手槍的警員在幾乎同時近距離對他開了一槍。

據了解，於荃灣大河道中實彈的傷者姓曾，中五學生，已送到瑪嘉烈醫院。有聲稱是曾的朋友於醫院內等候，並眼泛淚光。其朋友指，曾送院後被搶救中，送院時清醒，據知是胸口中槍。該友人又指，已聯絡其家人。消息指，中槍的中五男生於晚上約7時接受手術，取出子彈碎片，手術歷時約4小時，已送往深切治療部留醫。傷者已清醒，毋須使用呼吸機。

另外，油麻地衝鋒車軍裝警亦曾開真槍，警員曾受襲流血。

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多人傷殆

截至晚上10時，送院傷者人數增至66人，年齡為11至75歲，53人為男性，13人為女性。2名男子情況危殆，分別在伊利沙伯醫院及律敦治醫院救治。2名男子情況嚴重，分別在伊利沙伯醫院及明愛醫院救治。24人情況穩定，36人已經出院，2人情況未確認。

其中兩名男傷者情況危殆。有醫院職員透露，荃灣何傳耀中五生肺部中槍，現已被送往伊利沙伯醫院心胸外科救治。由於子彈遺留在他身體的後方，出現血胸，需要接受引流手術，取出子彈的碎片。醫生說，該名傷者部分肋骨骨折，而肝臟、心臟及脊椎無損。另一名情況危殆的男傷者正在律敦治醫院搶救，據了解，他是心臟病發。兩名男傷者情況嚴重，分別在伊利沙伯醫院及明愛醫院救治。

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毀壞增加

示威者打爛長沙灣政府合署玻璃，有人點火，投汽油彈，並向政府合署內掟物件。現場火光熊熊，火警鐘響起。

港鐵發聲明，表示在昨日（10月1日）各區的公眾活動中，超過20個港鐵車站的設施被示威者蓄意破壞及縱火，乘客、港鐵員工及鐵路安全受嚴重影響。

立法會議員黃國健和何啟明位於橫頭磡邨的工聯會辦事處被縱火。經民聯梁美芬在石硤尾邨的立法會議員辦事處下午被縱火破壞。梁美芬指今次是該辦事處兩個月內第二次遭到破壞。此外，民建聯多位黃大仙區議員，包括何漢文、袁國強及黎榮浩的辦事處被打爛門窗，而簡志豪和深水埗區議員陳偉明的辦事處亦分別被暴徒淋黑油和塗鴉。

荃灣亦有多家店舖被毀，示威者破壞老闆曾撐警的「吉野家」、「太子女」伍淑清曾到聯合國人權理事會支持港府的美心旗下「東海堂」餅店、被指與「福建幫」有關的「優品360」、內地企業「名創優品」等商店玻璃。有激進示威者曾撬開「優品360」鐵閘，入內搗亂，但未見示威者拿走任何貨品。

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全港交通癱瘓

港鐵稱因應昨日的公眾活動，事前曾作仔細風險評估，與相關的政府部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，為審慎起見，由早上起先後關閉金鐘站、灣仔站、太子站、銅鑼灣站及沙田站等共11個車站。另外，因應政府及機管局要求，機場快線列車於下午2時起只來往香港站及機場站，不停九龍站、青衣站及博覽館站。

荃灣線於約下午4時停駛，馬鞍山線亦需於約晚上7時暫停服務。新巴城巴現時61條日間路線暫停服務，60多條日間路線及9條通宵路線需改道行駛。九巴表示，因應港九新界各區的交通情況，九巴及龍運部分路線會因應實際情況作出改道及改站安排，部份班次或會於中途站停止服務。

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