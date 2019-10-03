朱經緯案成經典　修訂後用警棍仍須報告　訓練手冊列強硬中級武器

警方使用警棍的武力程度僅次於最高級別的槍械，以往在武力使用守則中列為「中級武器」。因應退休警司朱經緯2014年佔中期間襲擊途人一案被定罪後，警務處處長盧偉聰去年初成立工作小組，與員方代表檢討使用武力指引。 據《香港01》接獲警隊程序手冊第29章《武力與槍械的使用》，經內部修訂後，仍然是凡有人被警棍擊中，不論故意或意外都須呈交「使用警棍初步報告」，不過在面對「暴力攻擊」時，使用警棍改與橡膠彈、布袋彈、海綿彈及水炮車，一同被視為「低殺傷力武器」。

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據警隊的《戰術訓練手冊》，警棍及胡椒泡劑雖然都被列為「較低致命程度的使用」，惟指明警棍在武力使用層次僅低於槍械，不正確使用，包括敲打頭部、頸部、關節及其他骨骼組織，可視為致命武力，只有在人員受性命威脅時使用方會被視為正當，而用警棍撃打對方活動機能神經中心，已屬「強硬中級武器控制」。

警棍擊中人 仍需呈交初步報告

據第29章《武力與槍械的使用》所載的「使用警棍初步報告」，經修訂後，仍然是凡有人被警棍擊手，不論故意或意外都須呈交，格式與指引修訂前無異，須記錄事發日期時間及地方，並表列式記錄「使用警棍人員」、「對方傷勢／因傷致死」、「擊打次數」、「擊打部位」、「案情摘要」、「案件分類」、「備註」。不過，副本除交送警務處助理處長（支援）外，經辦人列明是警司（行動支援及職業安全健康）（支援）。

朱經緯案罪成後 員方促管方檢討指引

2014年11月26日，時任警司朱經緯被指於旺角上海商業銀行外，以警棍揮打途人，朱經緯於錄取口供時曾表示，自己以警棍當作「手臂的延伸」，案件最終被裁定「襲擊致造成身體傷害」罪名成立，判囚3個月，提出上訴失敗。香港警察隊員佐級協會時任主席陳祖光在裁決後曾發信要求處方，為相關武力指引作出合時增改，以保障警務人員工作。