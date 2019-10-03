【呂志和獎】被問及近日局勢　呂志和：希望大家歡喜

由嘉華集團主席呂志和創辦的「呂志和獎」今晚（3日）舉辦頒獎典禮，盛傳特首林鄭月娥及多名高官會出席擔任嘉賓，更有網民號召包圍會議展覽中心。呂志和在頒獎典禮完結後被追問對近日局勢看法時，只多次回應指「希望大家要歡喜，大家高興」，更笑言「恭喜恭喜」。他又指，林鄭月娥會否出席今晚典禮，記者「坐多陣就知」。 特首林鄭月娥約晚上7時到達呂志和獎頒獎典禮會場，步入會場時未有回應提問。 頒獎禮於今日（3日）舉行，獲獎的亦包括國際非牟利組織大自然保護協會，得「持續發展獎」；而生物化學家珍妮花．杜德納獲得「人類福祉獎」；而致力推動「數碼敦煌」項目，永久保存莫高窟的壁畫，有「敦煌女兒」之稱的敦煌研究院名譽院長樊錦詩，亦因此獲得「呂志和獎」中的「正能量獎」嘉許。

(左起)大自然保護協會首席執行官朱莎儷(Sally Jewell)、珍妮花·杜德納、樊錦詩今日一同出席呂志和獎頒獎典禮。（黃金棋攝）

呂志和被問到對近日局勢看法時，只回應「希望大家要歡喜，大家高興」。（黃金棋攝）

「呂志和獎—世界文明獎」頒獎典禮今日於香港會議展覽中心舉行，該獎項分為「持續發展獎」、「人類福祉獎」以及「正能量獎」，每位得獎者獲授現金獎2000萬港元和獎座等。「正能量獎」得獎者樊錦詩保育莫高窟達50多年，她亦利用現代電子科技推動「數字敦煌」計劃，以數碼方式重新呈現莫高窟的壁畫，亦讓壁畫可廣泛傳播。

而獲得「人類福祉獎」的珍妮花．杜德納為革命性基因編輯技術「CRISPR-Cas9」的共同開發者，該技術可添加、去除甚至改變動物和植物細胞內的遺傳物資，可預防或治療鐮狀細胞病等遺傳疾病，以及愛滋病及癌症等複雜病症，亦有助研發抵抗氣候變化的植物。

而「持續發展獎」由大自然保護協會獲得，該組織致力保育土地和水域，並與不同機構及人士合作，共同解決氣候變化、食水及其他環境問題。

樊錦詩表示，獲得獎項感非常榮幸，敦煌莫高窟文化價值極高，更是「無可取代」，因此希望可作永久保存，不讓莫高窟退化。而經過團隊反覆試驗後製成「數字敦煌」，達到研究及讓大眾欣賞的目的，團隊以後亦會更加努力保護文化遺產。

珍妮花．杜德納表示，數年前她與團結研究細菌抵抗病毒感染，從而發明「CRISPR-Cas9」的技術。早前亞馬遜森林大火令全球關注，大自然保護協會首席執行官朱莎儷(Sally Jewell)就指，這些土地對地球非常重要，而保護這些土地正是協會明年重要工作之一。